Welche Aufgaben stehen bei den Controlling-Verantwortlichen oben auf der Agenda? Aus Interviews mit Controlling-Expertinnen und -Experten aus der Schweiz haben Ulrich Egle und Imke Keimer 8 große Controlling-Trends für 2022 herausgearbeitet.

Die VUCA-Welt beschleunigt die Business-Transformation und verändert die Geschäftsmodelle grundsätzlich. Die Art der Wertschöpfung und damit einhergehend die Wertschöpfungsprozesse werden unter dem Einfluss der Pandemie, der Mangelwirtschaft, der Digitalisierung und der Nachhaltigkeit neu definiert und zusammenzufügt. Daraus leiten sich unmittelbar die folgenden 8 Controlling-Trends 2022 ab.

Controlling-Leadership: Mindset

Es braucht einen Handlungsrahmen aus bewährten und neuen Controllingansätzen, um die vielfältigen Herausforderungen der agilen, digitalen und ökologischen Transformation erfolgreich zu bewältigen. Das Controlling sollte sich auf seine methodischen und analytischen Stärken besinnen und sich aktiv bei der Gestaltung der zukünftigen Geschäftsmodelle einbringen. Verantwortliche im Controlling sind aufgefordert, einen Nährboden für ein erfolgreiches hybrides Arbeiten im Controlling zu schaffen. Moderne Controlling-Leadership-Modelle werden zunehmend eingeführt, um Controlling-Teams in der VUCA-Welt erfolgreich zu führen. Dazu trägt insbesondere ein zukunftsgerichtetes Mindset bei, das Vertrauen bei den Controlling-Mitarbeitenden schafft.

Agile Controlling: Objectives and Key Results

Die agile Transformation der Geschäftsmodelle verändert die Prozesse und Strukturen. Mit großem Aufwand werden die organisatorischen Veränderungen im Unternehmen vorangetrieben. Eine erfolgreiche Transformation braucht aber auch ein adäquates Steuerungssystem, um den Wertbeitrag der Transformation transparent zu machen und zu rechtfertigen. Zunehmend setzen sich hier Objectives and Key Results (OKR) durch. Insbesondere bei Banken, Versicherungen und in der Pharmaindustrie ist eine starke Bewegung bei der Implementierung von OKR zu erkennen.

Controlling-Transformation: Data Driven Performance Management

Die Entscheidungsträger im Controlling möchten endlich die Potenziale von Big Data für operative und strategische Entscheidungen besser nutzen und sich zum Data Driven Performance Management entwickeln. So formuliert ein Controlling-Leiter diesbezüglich folgende Frage:

Wie können wir in der VUCA-Welt durch den Umgang mit Daten einen Vorsprung gegenüber den Wettbewerbern erzielen?

Die Controller müssen dafür sorgen, dass die internen und externen Daten stärker in die unternehmerischen Entscheidungen eingebunden werden. Das verlangt Vertrauen in die zugrunde liegenden Algorithmen und Prognosemodelle. Die Controlling-Rollenprofile werden sich noch stärker in Richtung Data Science entwickeln. Positiv stimmt, dass die Angebote an Aus- und Weiterbildungen in diesem Themenfeld stark wachsen.

Funktionscontrolling: Supply Chain-Controlling

Die Aufrechthaltung der Lieferketten wird für Unternehmen zum strategischen Wettbewerbsvorteil. Branchenübergreifend kämpfen Unternehmen mit Lieferproblemen und stellen die Tragfähigkeit von Geschäftsmodellen vor groẞe Herausforderungen. Automobilzulieferer sind von den Lieferproblemen genauso betroffen wie Handelsunternehmen. Wir müssen uns als Kunden an längere Lieferzeiten und Hinweise wie «Produkt derzeit nicht verfügbar» gewöhnen. Die Kostenmodelle der Lieferketten müssen in vielen Branche angepasst werden. Nicht nur Kosten sind der Erfolgsfaktor in der Beschaffung. Auch die Sicherheit der Lieferketten und kurze Anfahrtswege stehen zunehmend im Fokus. Das Controlling ist zunehmend gefordert, den Aufbau lokaler Lieferketten zu unterstützen und zu begleiten. Das Supply Chain-Controlling gewinnt innerhalb der Controlling-Funktion stark an Gewicht, insbesondere durch Nutzung ausgereifter Prognose-Modelle.

Sustainability Controlling: Product Life Cycle Assessment

Die Bewertung von unternehmerischen Aktivitäten hinsichtlich der Belastung der Umwelt rückt vermehrt in den Fokus. Dabei ist der gesamte Lebenszyklus eines Produktes von Interesse: Angefangen bei der Beschaffung der Rohstoffe bis hin zum Recycling und zur Entsorgung des Produktes. Mithilfe einer Ökobilanz kann dabei die Planung, Kontrolle und Steuerung von ökologischen Zielsetzungen unterstützt werden. Dies ermöglicht insbesondere auch die Bewertung von alternativen Vorgehensweisen, wie beispielsweise das Upcycling.

Controlling-Instrumente: Customer Lifetime Value

Bei den Controlling-Instrumenten gewinnt der Customer Lifetime Value zunehmend an Bedeutung. Die wirtschaftliche Tragfähigkeit von Produkten über den Lebenszyklus unter dem Einfluss von Cross Selling- und Up Selling-Potenzialen werden zum Maẞstab für die Umsetzung. Beim Verkauf einer Hypothek wird z.B. ein Bündel an Finanzdienstleistungen über den gesamten Kundenlebenszyklus eingepreist. Das Controlling muss noch stärker die Customer Experience bei der Bewertung von Produkten berücksichtigen. Dementsprechend rückt auch das Verständnis der Customer Journey in den Controlling-Blickwinkel.

Digital Controlling: Kosten-Nutzen-Analyse

Nicht jeder digitale Trend muss unreflektiert im Unternehmen umgesetzt werden. Die Umstellung oder Erweiterung auf digitale Geschäftsmodelle verlangt nach tragfähigen Business Cases. Das bedingt eine transparente und nachvollziehbare Darstellung und Bewertung der Wirtschaftlichkeit von digitalen Projekten. Im Controlling werden dazu verstärkt explorative Kompetenzen verlangt, um die Kosten und den Nutzen von digitalen Projekten realistisch abzubilden. Digital Controlling erfordert Veränderungsbereitschaft von den Mitarbeitenden im Controlling.

Controlling-Kompetenzen: Kompetenzmodelle

Die aktuellen Entwicklungen verstärken den Druck in der Praxis moderne Controlling-Rollenprofile zu definieren und zu fördern. Oftmals scheitern vielversprechende Transformationsprojekte an fehlenden Kompetenzen, die über das klassische Controlling-Fachwissen hinausgehen. Die Controlling-Kompetenzmodelle in den Unternehmen berücksichtigen noch zu wenig die Themengebiete Agilität, digitale Transformation, Data Science und Nachhaltigkeit. Hier gilt es 2022 anzusetzen und aufzuholen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Ein Digital CFO benötigt 9 Kompetenzen, um die Transformation gestalten zu können

Neues Controller-Rollenmodell von Bosch gewinnt ICV Controlling Excellence Award 2021