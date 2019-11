News 15.07.2019 In eigener Sache

Unternehmen scheitern häufig nicht an der falschen Strategie, sondern an deren mangelhafter Umsetzung. Mit OKR – Objectives and Key Results – etabliert sich nun ein modernes Kennzahlenkonzept mit agilen Elementen. In diesem Onlinetraining werden die Funktionsweise und die Entwicklung von OKRs erläutert.mehr