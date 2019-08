OKR vs. KPI

Unternehmen scheitern häufig nicht an der falschen Strategie, sondern an deren mangelhafter Umsetzung. Mit OKR hat sich nun ein Kennzahlenkonzept etabliert, das die Lücke zwischen Strategie und Umsetzung im Tagesgeschäft schließen kann. In diesem Onlinetraining werden Funktionsweise und Erarbeitung von OKR erläutert. Ihr Einsatz wird mithilfe praktischer Beispiele veranschaulicht Termin: Di, 24.09.2019, 14:00 Uhr Weitere Infos und Anmeldung