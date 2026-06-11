KPI (Key Performance Indicator)

Uta Anders bei CC 26
Uta Anders bei CC 26
Congress der Controller 2026

Kompass in unsicheren Zeiten: Neue Aufgaben des Controllings bei der Kapitalmarktkommunikation

Unsicherheit ist für Unternehmen inzwischen Teil des Alltags. Speziell für kapitalmarktorientierte Unternehmen ist das eine Herausforderung, da die Börse nichts mehr hasst als Unsicherheit. Uta Anders, CFO der Krones AG, zeigte, welche Bedeutung Kapitalmarktkommunikation in einem Umfeld gewinnt, das von geopolitischen Risiken, volatilen Märkten, Transformation und steigenden Erwartungen geprägt ist.
Titelbild Maxones Beitrag
Titelbild Maxones Beitrag
Optimierung des Reportings

Warum Reporting-Anpassungen im Unternehmen so lange dauern - ... und was Controller konkret tun können

Moderne Reportingsysteme sind vorhanden — und trotzdem wartet das Controlling monatelang auf eine neue Kennzahl. Das ist kein Technologieproblem, sondern ein Organisationsproblem. Stefan Maxones zeigt, warum Reporting in den meisten Unternehmen keinen Product Owner hat. Dazu stellt er 5 Maßnahmen vor, mit denen Controller:innen dieses Defizit beseitigen können.
HR-Kennzahlen
HR-Kennzahlen
Steuerung von Forschung und Entwicklung

15 häufig genutzte Kennzahlen im Innovations- und FuE-Controlling

Auch für Forschung und Entwicklung sollten angemessene Kennzahlen zur Steuerung für das Controlling eingesetzt werden. Schließlich sind Innovationen einerseits teuer, andererseits hängt von ihnen die langfristige Existenz des Unternehmens ab. Der Beitrag stellt 15 Innovationskennzahlen vor, die in der Praxis häufig angewendet werden und aus denen sich eine Auswahl für die eigenen Anforderungen treffen lässt und als KPIs festgehalten werden können.
Jan_Diebecker_1
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Experteninterview zum Thema "Datengetriebenes Controlling"

"Durch Testumgebungen können wir Entscheidungen basierend auf Datenauswertungen treffen"

flaschenpost ist ein junges Lieferunternehmen, das von Anfang an Daten für die operative Entscheidungsfindung nutzt. In Teil 3 dieser Interviewserie erläutert Dr. Jan Diebecker, Director Controlling & Finance, die Nutzung von Daten für strategische Entscheidungen. Anhand von Beispielen werden Vorgehensweise und eingesetzte Kennzahlen sehr gut nachvollziehbar.
Jan_Diebecker_2
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Experteninterview zum Thema "Datengetriebenes Controlling"

"Die gesamte Systemlandschaft bei uns ist nie endgültig – es ist immer ein Work in progress."

flaschenpost ist ein junges Lieferunternehmen, das von Anfang an Daten für die operative Entscheidungsfindung nutzt. In Teil 2 dieser Interviewserie erläutert Dr. Jan Diebecker, Director Controlling & Finance, die eingesetzten Tools und Technologien. Dabei geht er auch auf die Gewinnung und Fortbildung von kompetenten Mitarbeitenden ein.
Jan_Diebecker_1
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Experteninterview zum Thema "Datengetriebenes Controlling"

"Bei flaschenpost werden Entscheidungen immer auf Basis von Daten getroffen."

flaschenpost ist ein junges Lieferunternehmen, das von Anfang an Daten für die operative Entscheidungsfindung nutzt. In Teil 1 dieser Interviewserie erläutert Dr. Jan Diebecker, Director Controlling & Finance, die Entwicklung des Unternehmens insgesamt und des Controllingbereichs im Besonderen. Dabei geht er besonders auf die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten ein.
SCF 2017 SE 6 Abb. 2
SCF 2017 SE 6 Abb. 2
Stuttgarter Controlling & Management Forum 2017

Functional KPI Target Setting unterstützt Top-Down-Planung bei ZF

Das Functional KPI Target Setting dient der Bestimmung und Verabschiedung zentraler Ergebnistreiber im Vorfeld des eigentlichen operativen Planungsprozesses. Die treiberbasierte Simulation unterstützt dabei die top-down-orientierte Planung. Mit Hilfe der treiberbasierten Planung kann die Basis für eine Automatisierung der Planung geschaffen werden. Verbunden damit ist eine neue Anforderung an das Kompetenzprofil des Controllers.
SCF 2017 SE 6 Abb. 2
SCF 2017 SE 6 Abb. 2

Functional KPI Target Setting unterstützt Top-Down-Planung bei ZF

Das Functional KPI Target Setting dient der Bestimmung und Verabschiedung zentraler Ergebnistreiber im Vorfeld des eigentlichen operativen Planungsprozesses. Die treiberbasierte Simulation unterstützt dabei die top-down-orientierte Planung. Mit Hilfe der treiberbasierten Planung kann die Basis für eine Automatisierung der Planung geschaffen werden. Verbunden damit ist eine neue Anforderung an das Kompetenzprofil des Controllers.
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