Kompetenzmanagement

21.02.2017 | News Veranstaltungskalender

37. Österreichischer Controllertag (2.‒3. März 2017)

Bild: Controller Institut

Unter dem Motto „Speed thrills – Controlling in einer dynamischen Welt“ steht der 37. Österreichische Controllertag am 2. und 3. März in Wien. Anhand konkreter Unternehmensbeispiele präsentieren CFOs und Controlling-Leiter Antworten auf die wichtigsten Fragen des Controlleralltags.mehr