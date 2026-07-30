Kompetenzmanagement

Lernszenarien individuell erstellen
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Digitales Lernen

Worauf Unternehmen bei Micro-Credentials achten sollten

Die Währung der Zukunft heißt Kompetenz. Immer mehr Unter­nehmen stellen auf skillbasierte Weiterbildung um. Dabei spielen Micro-Credentials eine ent­scheidende Rolle. Doch in der Personal­entwicklung fristen diese Zertifikate immer noch ein Nischen­dasein, obwohl sie zum strategischen Game­changer werden können. Worauf Unternehmen bei der Einführung der flexiblen Lerneinheiten achten müssen.

Worauf Unternehmen bei Micro-Credentials achten sollten
Bunte Daten
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Future-Skills-Framework

Future Skills - Kompetenzen für eine zukunftsfähige Gesellschaft

Künstliche Intelligenz, Klimawandel, Desinformation und geopolitische Unsicherheiten: Wirtschaft und Gesellschaft verändern sich rasant. Dadurch befinden sich auch Kompetenzanforderungen in einem kontinuierlichen, dynamischen Wandel. Welche Fähigkeiten brauchen Menschen, um die Transformation aktiv mitgestalten zu können? Mit dem Future-Skills-Framework 2030 liefert der Stifterverband gemeinsam mit zahlreichen Expertinnen und Experten eine Antwort auf diese Frage. 
Controller Magazin 5/2024
Controller Magazin 5/2024
Controller Magazin Ausgabe 05/2.024

Controlling-Kompetenzen: digitaler, agiler, nachhaltiger

In der aktuellen Ausgabe stehen die künftig notwendigen Kompetenzen und Skills von Controllerinnen und Controllern im Mittelpunkt. In einer sich rasant verändernden Welt, geprägt von technologischen Innovationen und neuen Arbeitsmodellen, stehen Controller vor der Herausforderung, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und anzupassen. Der Arbeitsalltag von Controllern, d.h. das WIE, wird sich deutlich verändern – auf alle Fälle digitaler, agiler und nachhaltiger.
Personalmagazin neues lernen 2/2024
Personalmagazin neues lernen 2/2024
personalmagazin - neues lernen Ausgabe 02/2.024

Skill Management

Skill Management zielt darauf ab, mittels künstlicher Intelligenz und Machine Learning die Fähigkeiten der Mitarbeiter transparent zu machen, Skill Gaps im Unternehmen zu identifizieren, klare Anforderungen zu definieren und eine gezielte Personalentwicklung zu ermöglichen. Das Thema dominiert die Debatten in der Personalentwicklung. Der Schwerpunkt beschäftigt sich mit Fakten und Risiken – angefangen bei ungenauen  Begrifflichkeiten bis hin zu überschätzten Prognosen für Future Skills.
Controller Magazin 6/2023
Controller Magazin 6/2023
Controller Magazin Ausgabe 06/2.023

Wie sich Rollen und Kompetenzen im Controlling neu mischen

Ein echter Dauerbrenner ist die Frage, welche Rollen Controllerinnen und Controller bzw. CFOs einnehmen und wohin sich diese Rollen in Zukunft entwickeln werden. Die Informationen und Impulse aus diesem Themenschwerpunkt sollen u. a. auch die persönliche Entwicklungsplanung für das nächste Jahr unterstützen. Weitere Themen sind Nachhaltigkeitscontrolling, KI-Einsatz in Controlling und Finance, agile Unternehmenssteuerung und Risikomanagement. 
Nahaufnahme einer Hand während des Schach spielens
Nahaufnahme einer Hand während des Schach spielens
Weiterbildung

Future Skills strukturiert angehen

Die Personalentwicklung steht unter dem Druck, Weiter­bildungs­angebote immer schneller und passgenauer an die aktuellen und künftigen Heraus­forderungen im Unter­neh­men anzupassen. Oft stellt sich die Frage, wie das ge­lingen kann ange­sichts eher träger Kom­petenzmodelle und un­gewisser Zukunftsaussichten. Ein Blick in die angewandte For­schung des Fraun­hofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Orga­nisation IAO liefert dafür wichtige Impulse.
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Haufe Shop: Strategisches Talent- und Kompetenzmanagement
Strategisches Talent- und Kompetenzmanagement neu denken

Unternehmen, die strategisch Talente fördern und Potenziale entfalten, gelten als erfolgreicher. Das Buch bietet konkrete Bausteine zur Professionalisierung des Talentmanagements an. Mit Best-Practice-Beispielen, Tools und KI-Instrumenten zur Implementierung eines nachhaltigen Talentmanagements.
Fachbeiträge & Kommentare
IT-Unterstützung im HR-Cont... / 1.2.1 Verschiedene Daten in der Personalarbeit
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Controllerkompetenzen für d... / 3 Kompetenzmanagement zur Weiterentwicklung von Controllern
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Controllerkompetenzen für d... / 3.2 Prozessbasiertes Kompetenzmanagement von Controllern
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Controllerkompetenzen für d... / 3.3 Rollenbasiertes Kompetenzmanagement von Controllern
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Controllerkompetenzen für d... / 3.1 Systematische Weiterentwicklung von Controllerkompetenzen
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