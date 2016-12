06.03.2014 | Top-Thema

Selbstorganisation: 7 Schritte zu einem aufgeräumten Schreibtisch

Bild: Haufe Online Redaktion

Haben Sie sich vorgenommen, mehr Zeit für sich zu gewinnen? Ein Königsweg hierzu ist eine effiziente Büroorganisation. Ein aufgeräumter Schreibtisch verkürzt nicht nur lästige Suchzeiten, sondern schenkt Ihnen auch in jeder Hinsicht mehr Freiraum. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie in 7 Schritten zum dauerhaft aufgeräumten Schreibtisch kommen.mehr