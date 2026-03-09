Inner Development: Die neue Superkraft

Burnout, Zweifel und Isolation: Nachhaltigkeitsexperten kämpfen oft im Stillen. Margarita Cejudo-Perdomo beleuchtet in diesem Artikel, warum innere Entwicklung und Selbstführung entscheidend sind, um die psychischen Belastungen zu bewältigen und den Wandel erfolgreich zu gestalten.

Dies mag die aufregendste Zeit sein, um zu leben, doch für viele Nachhaltigkeitsexperten fühlt es sich nicht so an. Die wachsende Dringlichkeit von Klima- und Nachhaltigkeitszielen geht mit innerer Erschöpfung einher: Burnout, Zweifel, Isolation und das schleichende Gefühl, „nicht genug zu tun“. Hinter brillanten Nachhaltigkeitsberichten und ehrgeizigen Zielen multinationaler Unternehmen stehen Menschen, von denen viele still vor sich hin kämpfen. Die Bewältigung der psychischen und physischen Belastungen, die dieser Druck auf unser Humankapital ausübt, ist mehr als nur eine Lücke, die es zu schließen gilt. Die Entwicklung der inneren Fähigkeiten und der „Handlungsfähigkeit“ der Menschen könnte über Bewältigung und Erfolg entscheiden.

Die unbequeme Wahrheit

Laut dem „Sustainability People Report 2025“, der von der Sustainability People Company in Zusammenarbeit mit EY und Haufe durchgeführt wurde, stehen Nachhaltigkeitsexperten unter zunehmendem Druck, Ergebnisse zu liefern. Gleichzeitig können innere Ressourcen, Führungskräfteentwicklung und organisatorische Unterstützungsstrukturen mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten, was zu einer wachsenden systemischen Lücke führt.

Während viele Unternehmen stark in externe Nachhaltigkeitsziele investieren, wird die innere Nachhaltigkeit der Mitarbeitenden gefährlich vernachlässigt. Die Zahlen sind alarmierend. So gaben in einer Studie der Oxford Brookes Business School und Climate Change Coaches aus dem Jahr 2024 über 63 Prozent der Nachhaltigkeitsbeauftragten an, dass sie aufgrund ihrer Verantwortung für die grüne Transformation unter Burnout leiden.

Die unsichtbaren Belastungen hinter der Mission

Untersuchungen bestätigen, dass Nachhaltigkeitsexperten weit mehr als nur eine Stellenbeschreibung erfüllen. Sie tragen Verantwortung für langfristige planetarische Ergebnisse und müssen gleichzeitig mit internem Widerstand und Budgetbeschränkungen umgehen – oft ohne Anerkennung oder Unterstützung durch das Unternehmen.

Was ist diese einzigartige Mischung aus emotionalen, technischen und organisatorischen Belastungen, mit denen diese Fachleute konfrontiert sind? Und wie viele der folgenden Herausforderungen haben Sie selbst schon erlebt?

Emotionale Erschöpfung durch das Tragen des „Heldenmantels”

Überforderung durch die Bewältigung systemischer Probleme mit linear denkenden Lösungen

Konflikt zwischen persönlichen Werten und Unternehmensverhalten

Isolation durch das alleinige Tragen der „Flagge der Nachhaltigkeit”

Moralische Verletzung, wenn Profit über den Zweck gestellt wird

Öko-Angst, Öko-Trauer und „Hochstapler-Syndrom” aufgrund der Anforderungen der Rolle

Trotz allem wächst die Nachfrage nach Nachhaltigkeit, was eine neue Art von Führung erfordert.

Die Kosten der Untätigkeit

Die Opportunitätskosten, die entstehen, wenn man sich nicht mit innerer Erschöpfung befasst, sind enorm: Frustration, Angst und Depressionen führen zu Desinteresse und hoher Fluktuation in wichtigen Positionen. Darüber hinaus behindert unverarbeitete emotionale Belastung Innovationen und führt dazu, dass talentierte Changemaker den Sektor still und leise verlassen.

Eines ist sicher: Fachleute sind „überfüttert, aber unterernährt”, sie versinken in technischen Informationen, sehnen sich aber nach angewandter Weisheit. Was aber, wenn die Klimakrise nicht von uns verlangt, den Planeten zu retten, sondern unsere wertvollste Ressource, nämlich uns selbst, zu pflegen und zu regenerieren?

Die Lösung für die innere Entwicklung

Die oben genannten Studien betrachten den ökologischen Wandel grundsätzlich als eine „Herausforderung für den Wandel der Menschen” und weisen auf spezielle Coaching-Fähigkeiten als wichtige Lösung hin. Deutschland ist gut positioniert, um in diesem Bereich eine Führungsrolle zu übernehmen, aber nur, wenn wir in den „Aufbau innerer Kapazitäten” für diejenigen investieren, die mit äußeren Auswirkungen betraut sind.

Mit erschöpften Köpfen, falsch ausgerichteten Werten und unverbundenem Herzen können wir keinen äußeren Wandel vorantreiben. Der Übergang von einer Nachhaltigkeitserzählung der „Belastung” zu einer der Möglichkeiten, der „Reaktionsfähigkeit” und der Neugierde ist der Schlüssel, um unser Humankapital zu begeistern und wirklich in die Suche nach Lösungen zu investieren.

Aus diesem Grund wird innere Führung, der Glaube an die eigene Fähigkeit, durch Selbstbewusstsein, Absicht und bewusstes Handeln mit allem fertig zu werden, was auch immer passiert, zu einer wichtigen Kernkompetenz, die es anzustreben gilt.

Eine Case Study

Lernen Sie Anna kennen. Die 35-Jährige wurde kürzlich zur Nachhaltigkeitsdirektorin in München befördert. Sie ist intelligent, engagiert und zielstrebig. Trotz ihres offensichtlichen Erfolgs verlor sie den Kontakt zu sich selbst. Sie kämpfte mit dem Impostor-Syndrom und der Angst vor Kritik. Sie spürte die Last der Erwartungen, musste immer mehr wissen und sich beweisen. Obwohl ihre Tage mit dringenden Besprechungen ausgefüllt waren, stellte sie ihre Wirkung infrage und hatte Angst, alternative Ideen zu äußern, aus Furcht vor Ablehnung.

Was aber, wenn diese Symptome keine Anzeichen von Schwäche oder Versagen waren, sondern vielmehr Indikatoren für Wachstum und eine Einladung, ihre „innere Bilanz” zu stärken?

Durch Inner-Leadership-Coaching verwandelte Anna die Krise in Weisheit: „Das Bewusstsein für meine innere Landschaft war ein Wendepunkt. Sobald ich aufhörte, mich beweisen zu wollen, totale Kontrolle zu verlangen oder alle Antworten parat haben zu müssen, änderte sich alles. Mein Gefühl der Handlungsfähigkeit nahm plötzlich zu.“

In einer Welt, die äußeren Erfolg lobt, ist die Hinwendung nach innen ein radikaler Akt des Mutes

– Margarita C. Perdomo

Handlungsfähigkeit ist die neue „Superkraft”

Lassen Sie uns eines klarstellen: Anders als die meisten Menschen glauben, sind nicht der Job, die Aufgabe oder die Branche an sich die Ursache für Angstzustände, Depressionen oder Burnout, sondern vielmehr die Bedingungen, die sie umgeben. Die Kombination aus „unrealistischen Erwartungen” und geringer Kontrolle führt zu einem Mangel an Handlungsfähigkeit, der sich in negativen Ergebnissen niederschlägt.

Innere Handlungsfähigkeit ist daher eine „Superkraft” und die Grundlage für echte Selbstführung, insbesondere in Situationen, in denen externe Kontrolle begrenzt ist. Wenn wir Handlungsfähigkeit ausüben, verlagern wir den Fokus vom Reagieren auf das „bewusste Reagieren” auf unsere Herausforderungen.

Die gute Nachricht ist, dass Sie noch heute damit beginnen können, Ihre Handlungsfähigkeit und Ihre innere Selbstführung aufzubauen. Nutzen Sie dazu das „LEADERS”-Framework:

L – Lokalisieren Sie, wo Sie stehen (Selbstbewusstsein): Sind Sie neugierig auf Ihre eigenen inneren Führungsqualitäten? „Machen Sie den Selbsttest zur inneren Führung”.

E – (Empower) Stärken Sie Ihre Identität und Ihre Überzeugungen: Schreiben Sie eine starke Selbstbeschreibung, definieren Sie „Erfolg” und überprüfen Sie Ihre Überzeugungen, denn sie können Sie entweder stärken oder schwächen.

A – (Assume) Übernehmen Sie Verantwortung: Wechseln Sie von einer „Das ist nicht meine Schuld”-Einstellung zu „Wie geht es jetzt weiter?”. Akzeptieren Sie, was Sie nicht kontrollieren können, aber kontrollieren Sie, was Sie können. Betrachten Sie eine Krise als Chance.

D – Definieren Sie Ihre Grenzen und Werte: Seien Sie sich über Ihre „nicht verhandelbaren Punkte” im Klaren und schaffen Sie sich einen Kreis von Unterstützern.

E – Entlasten Sie Ihre kognitiven und emotionalen Ressourcen: Entlasten Sie Ihren „mentalen Geist”, indem Sie unnötige Verpflichtungen loslassen, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

R – Regulieren Sie Ihre Emotionen und Reaktionen: Entwickeln Sie eine „mentale Rüstung” und „Gelassenheit”. Nehmen Sie Emotionen wahr und akzeptieren Sie Angst und Verletzlichkeit. Beobachten Sie, ohne zu urteilen, und entdecken Sie die Stille als mächtigen Verbündeten.

S – Stärken Sie Ihr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein durch Lernen und Handeln: Zeigen Sie Präsenz, treffen Sie Entscheidungen, üben Sie, Ihrem Urteilsvermögen zu vertrauen, denn jede Entscheidung, die Sie treffen, stärkt Ihre Selbstständigkeit. Begrüßen Sie Misserfolge als Zeichen dafür, dass Sie Ihre Komfortzone verlassen.

Zoom in & out

Alle Menschen haben drei grundlegende Sehnsüchte: ein sinnvolles Leben, zwischenmenschliche Beziehungen und die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln.

Alles beginnt vielleicht mit radikaler Selbstwahrnehmung, gefolgt vom Mut, sich selbst zu bestätigen, neue Perspektiven anzunehmen und sich in Unbehagen wohlzufühlen. Was uns jedoch vorantreibt und weiterentwickelt, ist unsere Fähigkeit, bessere Fragen zu stellen:

„Was wäre, wenn die Klimakrise unsere innere Zerrissenheit und Entfremdung widerspiegeln würde, um uns die Möglichkeit zu geben, bewusster zu führen?“

„Was wäre nötig, um eine menschenzentrierte Wirtschaft aufzubauen, in der wir alle mit unseren einzigartigen Talenten zu den Herausforderungen unserer Zeit beitragen?“

In Teil 2 dieses Artikels richten wir den Fokus auf Organisationen und untersuchen, was es bedeutet, innere Entwicklung von einer Idee in eine organisatorische Fähigkeit zu verwandeln.

Margarita Cejudo-Perdomo ist Mitbegründerin von Circular Munich. Circular Munich unterstützt in Zusammenarbeit mit dem IDGs Hub Munich Organisationen dabei, innere Führung als Grundlage für langfristige Wirkung und Regeneration zu verankern.

