Burn Bright, Not Out: Verantwortung bewusst tragen

Verantwortung gehört zum Kern nachhaltiger Transformation. Sie entsteht häufig bereits vor dem eigentlichen Transformationsprozess, verdichtet sich schrittweise und überschreitet formale Rollen. Entscheidend ist daher nicht, wie viel Verantwortung übernommen wird, sondern wie sie geführt, eingeordnet und im System verankert wird. Hier beginnt professionelle Wirksamkeit.
In der Nachhaltigkeitsarbeit entsteht Verantwortung selten nur dort, wo sie formal vorgesehen ist. In vielen Organisationen zeigt sich das daran, dass Themen zunächst informell getragen werden, und zwar durch Einzelne, die Zusammenhänge sehen, bevor Strukturen folgen. Wir wollen betrachten, wie Verantwortung geführt, eingeordnet und tragfähig im System verankert wird.
Verantwortung entsteht auf mehreren Ebenen
Nachhaltigkeitsverantwortliche bewegen sich meist gleichzeitig auf drei Ebenen.
Die erste ist die operative Verantwortung. Sie umfasst konkrete Aufgaben, Entscheidungen und Umsetzungen innerhalb der eigenen Rolle. Hier sind Zuständigkeiten klar, Fortschritte sichtbar und Wirkung relativ direkt erfahrbar.
Die zweite Ebene ist geteilte Verantwortung. Viele Nachhaltigkeitsthemen liegen an Schnittstellen zwischen Bereichen, Funktionen oder Organisationen. Hier sind Abstimmung, Moderation und gemeinsame Entscheidungsprozesse erforderlich. Nachhaltigkeit ist selten eine Linienfunktion, sondern häufig eine Querschnittsaufgabe mit begrenztem Mandat und hoher Erwartung.
Die dritte Ebene ist systemische Verantwortung. Sie betrifft langfristige Transformation, kulturellen Wandel oder gesellschaftliche Wirkung. Für diese Themen gibt es oft keine klaren Zuständigkeiten, wohl aber hohe Erwartungen – von Organisation, Markt, Regulierung und Gesellschaft. Verantwortung entsteht hier nicht immer dort, wo auch Entscheidungsspielräume liegen.
Überlastung entsteht häufig dort, wo systemische Verantwortung wie operative Verantwortung behandelt wird. Was strukturell getragen werden müsste, wird dann individuell übernommen.
Verantwortung ist auch eine Frage der Haltung
Neben dem Umfang ist auch die Art, wie Verantwortung getragen wird, entscheidend. In der Praxis lassen sich drei typische Führungsmodi beobachten.
Manche führen Verantwortung mit klarer Hand. Sie geben Richtung vor, treffen Entscheidungen und schaffen Stabilität in unsicheren Situationen. Klare Führung wird besonders dort notwendig, wo Zielkonflikte Orientierung erschweren oder Entscheidungen unter Zeitdruck getroffen werden müssen – etwa bei regulatorischen Anforderungen, Reporting-Pflichten oder ESG-Umsetzungsphasen. Wird dieser Modus jedoch dauerhaft beibehalten, konzentriert sich die Verantwortung stark bei Einzelnen, während der Austausch und gemeinsame Verantwortung abnehmen.
Andere übernehmen Verantwortung verbindend. Sie moderieren, übersetzen zwischen Interessen und stabilisieren die Zusammenarbeit. Dieser Modus ist besonders wichtig an Schnittstellen zwischen Fachbereichen, bei komplexen Stakeholderkonstellationen oder wenn Akzeptanz aufgebaut werden muss. Bleibt man jedoch zu lange in dieser Rolle, können Konflikte verzögert, Entscheidungen vertagt und Verantwortung unklar verteilt bleiben.
Ein dritter Modus verbindet Klarheit mit Ermöglichung. Hier wird Verantwortung sichtbar gemacht, geteilt und in Strukturen überführt. Führung bedeutet hier, Verantwortung sichtbar zu machen, zu teilen und tragfähig im System zu verankern. Dieser Modus gewinnt insbesondere dort an Bedeutung, wo Transformation langfristig wirken soll und Verantwortung nicht bei Einzelnen verbleiben kann.
Keiner dieser Modi ist grundsätzlich richtig oder falsch. Entscheidend ist, sie bewusst und situationsgerecht zu wählen.
Warum Verantwortung oft zu schwer wird
Viele Nachhaltigkeitsverantwortliche tragen über längere Zeit mehr als vorgesehen. Gründe dafür liegen selten in persönlicher Schwäche, sondern in der Logik der Arbeit.
Wer Risiken früh erkennt, fühlt sich zuständig. In der Praxis entsteht so häufig eine stille Verschiebung: Verantwortung wächst, ohne dass Mandat, Ressourcen oder Entscheidungsräume im gleichen Maß mitwachsen. Wer stark mit dem Thema verbunden ist, übernimmt leichter zusätzliche Verantwortung. Wo Strukturen unklar sind, verlagert sich Verantwortung nach innen. Und wer Konflikte vermeiden möchte, hält Themen oft länger zusammen, als es sinnvoll wäre.
Hinzu kommt die spezifische Dynamik der Nachhaltigkeitsarbeit. Sie bewegt sich zwischen kurzfristigen Steuerungslogiken und langfristigen Wirkungszielen. Verantwortung entsteht dabei nicht immer dort, wo auch Entscheidungsspielräume liegen. Unterschiedliche Erwartungen von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sowie sich entwickelnde Governance-Strukturen erhöhen die Komplexität zusätzlich. Ohne bewusste Einordnung verdichtet sich Verantwortung schrittweise und wird schwerer tragfähig.
Verantwortung strukturieren statt erhöhen
Professionelle Nachhaltigkeitsarbeit bedeutet nicht, möglichst viel zu tragen, sondern Verantwortung bewusst zu führen. Dabei helfen drei Leitfragen:
- Was liegt tatsächlich in meinem Einflussbereich?
- Was muss gemeinsam getragen werden?
- Was braucht strukturelle Klärung statt individueller Übernahme?
Diese Unterscheidung schafft Entlastung und erhöht zugleich die Wirksamkeit.
Verantwortung handhabbar machen – fünf konkrete Ansatzpunkte
1. Verantwortungsumfang regelmäßig klären
Unterscheiden Sie bewusst zwischen operativer, geteilter und systemischer Verantwortung. Nicht jede Erwartung gehört in Ihren direkten Verantwortungsbereich.
2. Führungsmodus bewusst wählen
Fragen Sie sich situativ: Braucht es Klarheit, Verbindung oder Ermöglichung? Bewusst gewählte Haltung verhindert Dauerüberlastung.
3. Verantwortung sichtbar machen
Sprechen Sie aus, was Sie tragen – und was strukturell getragen werden müsste. Klare Benennung reduziert impliziten Druck und schafft Orientierung im System.
4. Verantwortung aktiv verteilen
Transformation gelingt selten allein. Binden Sie andere in Verantwortung ein, schaffen Sie gemeinsame Tragepunkte und stärken Sie Governance statt individueller Last.
5. Verantwortung regelmäßig neu einordnen
Rahmenbedingungen, Prioritäten und Einflussmöglichkeiten verändern sich. Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen, was weiterhin in Ihrer Verantwortung liegt und was angepasst werden sollte.
Verantwortung als Teil nachhaltiger Wirksamkeit
In komplexen Nachhaltigkeitskontexten bedeutet Verantwortung bewusst zu tragen, Klarheit über Umfang und Haltung zu gewinnen und Verantwortung in tragfähige Strukturen zu überführen. Führung zeigt sich hier weniger in persönlicher Belastbarkeit als in der Fähigkeit, Verantwortung so zu gestalten, dass langfristige Handlungsfähigkeit erhalten bleibt. Organisationen profitieren besonders dort, wo Verantwortung von individueller Last zu gemeinsamer Tragfähigkeit wird.
Genau diesen Ansatz beschreibt Burn Bright : engagiert bleiben, wirksam handeln und Verantwortung so führen, dass Wirkung entsteht, während die langfristige Handlungsfähigkeit erhalten bleibt.
Mini-Selbstcheck: Wie tragen Sie Verantwortung?
Bewerten Sie jede Aussage spontan auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = trifft kaum zu, 5 = trifft stark zu).
Verantwortung einordnen
Führungsmodus bewusst gestalten
Verantwortung im System verankern
Langfristige Wirksamkeit
Auswertung:
Das könnte Sie auch interessieren: