Organisatorische Fähigkeiten für nachhaltige Wirkung

Wie schaffen es Unternehmen, in unsicheren Zeiten nicht nur resilient, sondern auch wegweisend zu sein? Dieser Artikel zeigt, warum „Inner Development“ der Schlüssel für nachhaltige Wirkung ist – und wie Organisationen durch die Förderung innerer Fähigkeiten ihrer Teams eine menschenfeste Zukunft gestalten können.

In Teil 1 dieses Artikels haben wir uns mit den inneren Herausforderungen befasst, denen Nachhaltigkeitspraktiker gegenüberstehen, und wie persönliche innere Entwicklung diese Herausforderungen in Wachstum verwandeln kann. Doch die Geschichte endet nicht auf individueller Ebene. Organisationen haben die enorme Chance, die inneren Fähigkeiten ihrer Nachhaltigkeitsteams zu fördern und damit ihr Geschäft menschenfest zu machen.

In Zeiten der Unsicherheit und des raschen Wandels stehen Organisationen an mehreren Fronten unter Druck: Klimavorschriften, sich wandelnde Verbrauchererwartungen und der Kampf um Talente. Traditionelle Ansätze wie Effizienz, Compliance und Innovation reichen nicht mehr aus. Was erfolgreiche Organisationen auszeichnet, ist nicht mehr nur ihre Fähigkeit, sich an Marktveränderungen anzupassen oder innovativ zu sein. Der entscheidende Faktor ist ihre Fähigkeit, die talentiertesten Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, indem sie in deren kontinuierliche Weiterentwicklung investieren.

Warum Unternehmen Inner Development nicht ignorieren können

Bei Nachhaltigkeit geht es nicht mehr nur um die Berichterstattung von Kennzahlen oder die Umsetzung von ESG-Compliance. Es geht darum, Unsicherheiten zu bewältigen, Veränderungen voranzutreiben und neue Wege der Geschäftsführung zu finden. Diese Anforderungen erfordern Belastbarkeit, Kreativität und Klarheit – Eigenschaften, die nicht nebeneinander bestehen können, wenn die Mitarbeiter sich überfordert oder nicht unterstützt fühlen.

Unternehmen, die die menschliche Seite der Nachhaltigkeit vernachlässigen, schrecken nicht nur Talente ab, sondern riskieren auch Reputationsschäden und den Verlust des Vertrauens ihrer Investoren. Umgekehrt haben Unternehmen, die die innere Entwicklung in ihre Kultur integrieren, mehr Möglichkeiten, eine widerstandsfähigere Belegschaft, abgestimmte Strategien und eine größere Wirkung zu erzielen.

Die innere Entwicklung unterstützt diese Fähigkeiten direkt. Mitarbeiter mit größerem Selbstbewusstsein, emotionaler Intelligenz und Handlungsfähigkeit treffen bessere Entscheidungen, gehen leichter mit Komplexität um und treiben eher Innovationen voran.

Eine Organisation ist nur so bewusst und nachhaltig wie ihre Mitarbeitenden.

– Margarita C. Perdomo

Wie können Unternehmen Inner Development verankern?

Die eigentliche Chance liegt darin, inneres Wachstum in Strategie, Führung und Unternehmensführung zu verankern. Ein Ansatzpunkt könnte jedoch darin bestehen, „innere Führung” in die Unternehmenskultur zu integrieren. Aber wie? Hier sind einige Möglichkeiten, wie Ihr Unternehmen damit beginnen kann:

In der Personalabteilung und im Bereich Lernen und Entwicklung: Bei der Personalbeschaffung, der Einarbeitung und den Entwicklungsmöglichkeiten können neben den fachlichen Fähigkeiten auch die inneren Fähigkeiten für das Wohlbefinden der Mitarbeiter in den Vordergrund gestellt werden.

OKRs für innere Führung: Neben Umwelt- oder Geschäfts-KPIs können Unternehmen Ziele in Bezug auf Selbstbewusstsein, emotionale Intelligenz und Werteintegration festlegen.

Vorbildfunktion der Führungskräfte: Wenn Führungskräfte ihre eigenen Herausforderungen durch Achtsamkeit, Coaching oder Peer-Zirkel offen annehmen, wird innere Arbeit als Stärke und nicht als Schwäche angesehen.

„Innere Entwicklungskreise”: Diese sicheren Räume, in denen Fachleute reflektieren, Herausforderungen teilen und gemeinsam Lösungen erarbeiten, fördern Vertrauen, Regeneration und bieten emotionale Unterstützung, wodurch eine Brücke zwischen persönlicher Entwicklung und den Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens geschlagen wird.

Systemische Unterstützung: Durch Coaching, Mentoring und maßgeschneiderte Schulungen für Nachhaltigkeitspraktiker können diese Komplexität bewältigen und ihre persönlichen Ziele mit der Vision des Unternehmens in Einklang bringen.

Entdecken Sie die „Inner Development Goals (IDGs)” als Brücke zwischen Menschen und umfassenderen Nachhaltigkeitszielen.

Die Verbindung von innerer und äußerer Transformation.

Die innere Entwicklung wird zunehmend als entscheidender Faktor für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit anerkannt. Dies geht so weit, dass 2010 die Initiative „Inner Development Goals” ins Leben gerufen wurde, um Organisationen einen strukturierten Weg zur Unterstützung der „Sustainable Development Goals” (SDGs) der Vereinten Nationen aufzuzeigen. Die fünf Dimensionen dieser Initiative (Sein, Denken, Beziehen, Zusammenarbeiten und Handeln) setzen persönliches Wachstum in organisatorische Fähigkeiten um.

Und so funktioniert es:

Sein (Selbstbewusstsein, Präsenz): Führungskräfte, die Stress regulieren, fördern die psychologische Sicherheit in den Teams.

Denken (kritisches Denken, Komplexitätsbewusstsein): Organisationen gewinnen eine schärfere Vorausschau bei der Szenarioplanung.

Beziehungen (Wertschätzung, Verbundenheit): Unternehmen bauen eine menschenorientierte Kultur auf, die Verbundenheit und Engagement stärkt.

Zusammenarbeit (Kommunikation, gemeinsame Gestaltung): Teams innovieren schneller, indem sie unterschiedliche Perspektiven nutzen.

Handeln (Mut, Ausdauer): Nachhaltigkeitsstrategien entwickeln sich von glänzenden Berichten zu „Learning by Doing”.

Selbstentwicklung & Nachhaltigkeit des Planeten

Untersuchungen zeigen immer wieder, dass Unternehmen mit einer starken Kultur des Vertrauens, der Offenheit und gemeinsamer Ziele ihre Mitbewerber in Sachen Nachhaltigkeit übertreffen. In Zukunft werden Unternehmen zunehmend nicht nur danach beurteilt werden, was sie produzieren, sondern auch danach, wie sie zum Wohlergehen der Menschen beitragen. Während Investoren, Verbraucher und Regulierungsbehörden bereits die ökologischen und sozialen Auswirkungen genau unter die Lupe nehmen, ist die nächste Herausforderung die innere Wirkung: Wie können Unternehmen ihren Mitarbeitern ermöglichen, sich zu entfalten, zu wachsen und sich einem größeren Ziel anzuschließen?

Zukunftsorientierte Unternehmen können sich daher als Katalysatoren für die Nachhaltigkeit sowohl der Menschen als auch des Planeten positionieren. Durch die Förderung der inneren Entwicklung können sie neue Formen der Wertschöpfung erschließen, Werte, die regenerativ sind und tief mit der Entwicklung unserer Gesellschaft im Einklang stehen.

Und jetzt kommen Sie

Im ersten Teil dieses Artikels haben wir untersucht, wie Einzelpersonen „innere Entwicklung” nutzen können, um ihre Reaktionsfähigkeit (Handlungsfähigkeit) und Selbstführung zu verbessern und so besser mit den Herausforderungen unserer Zeit umzugehen. Auf organisatorischer Ebene kann sich diese Chance verzehnfachen. Wenn innere Entwicklung zu einer gemeinsamen Verpflichtung wird, passen sich Organisationen nicht nur an Veränderungen an, sondern können sogar die Zukunft vorhersagen. Auf diese Weise sichern sie sich nicht nur nachhaltigen Erfolg, sondern auch ihren Platz als Vorreiter eines neuen, vom Menschen getragenen Wirtschaftsparadigmas.

Dies wirft eine wesentliche Frage für Organisationen auf: Da eine Organisation nur so bewusst und nachhaltig ist wie ihre Mitarbeiter, wie bewusst entwickeln wir die inneren Fähigkeiten, die für eine nachhaltige Wirkung erforderlich sind?

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Margarita Cejudo-Perdomo ist Mitbegründerin von Circular Munich. Circular Munich unterstützt in Zusammenarbeit mit dem IDGs Hub Munich Organisationen dabei, innere Führung als Grundlage für langfristige Wirkung und Regeneration zu verankern.

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