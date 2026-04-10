Engagiert, verlässlich, immer einen Schritt weiter – Nachhaltigkeitsverantwortliche bringen viel mit. Doch was als Stärke trägt, kann auch zur Last werden: Perfektionismus, Überverantwortung, Konfliktvermeidung. Wer seine inneren Antreiber kennt, kann sie führen, statt von ihnen geführt zu werden. Santa Meyer-Nandi hat wertvolle Tipps zusammengetragen.

Innere Antreiber erkennen

Engagierte Menschen wirken nach außen oft klar, stabil und handlungsfähig. Sie übernehmen Verantwortung, bringen Themen voran und bleiben auch dann dran, wenn Prozesse stocken oder Widerstände entstehen. Gerade im Nachhaltigkeitskontext ist dieses Bild nicht nur häufig, sondern strukturell angelegt.

Gleichzeitig zeigt sich in der Praxis eine andere Ebene. Ein großer Teil der Anspannung entsteht nicht durch äußere Anforderungen, sondern durch innere Dynamiken, die selten bewusst sind und dennoch das Handeln stark prägen.



Viele Nachhaltigkeitsverantwortliche arbeiten nicht nur an Projekten, sondern an Themen, die sie als zutiefst sinnvoll und notwendig erleben. Arbeit ist damit nicht nur funktional, sondern identitätsnah. Genau darin liegt eine besondere Kraft und eine besondere Herausforderung.

Diese innere Ausrichtung erzeugt Energie. Sie ermöglicht Ausdauer, Orientierung und eine hohe Qualität in der Arbeit. Gleichzeitig entstehen implizite Erwartungen an sich selbst, die oft über das hinausgehen, was strukturell gefordert ist.

An dieser Stelle beginnen innere Antreiber zu wirken, als eine Art innerer Logik:

Es sollte noch besser durchdacht sein.

Es sollte noch anschlussfähiger sein.

Es sollte noch mehr Wirkung entfalten.

Diese Dynamik ist erst einmal Ausdruck von Anspruch, problematisch wird sie erst dort, wo sie nicht mehr gesteuert wird.

Wenn Stärken ihre Balance verlieren

Innere Antreiber sind zunächst nichts anderes als verdichtete Stärken.

Der Wunsch nach Qualität.

Das Bedürfnis nach Verlässlichkeit.

Die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen.

Ein feines Gespür für Zusammenhänge und Menschen.

Diese Fähigkeiten tragen komplexe Transformationsprozesse. Gleichzeitig haben sie eine Tendenz zur Übersteuerung.

Qualität kippt in Perfektionismus.

Verlässlichkeit kippt in Selbstüberforderung.

Verantwortung kippt in fehlende Abgrenzung.

Empathie kippt in Konfliktvermeidung.

Diese Übergänge sind selten abrupt. Sie passieren schleichend und werden oft erst dann sichtbar, wenn bereits eine Form von Erschöpfung oder Unklarheit entstanden ist.

Hier setzt das Konzept der inneren Saboteure an.

Ich nehme sie weniger als Gegenmodell zu den Antreibern wahr, sondern als Beschreibung ihrer Übersteuerung. Modelle wie der Stanford-Saboteur-Test helfen, diese Muster zu benennen. Ihre eigentliche Stärke liegt jedoch darin, dass sie Sprache für etwas geben, das viele spüren, aber schwer greifen können.

Typische Dynamiken im Detail

Perfektionismus und Prokrastination

Perfektionismus ist selten ein Wunsch nach Perfektion. Er ist häufig ein Versuch, Unsicherheit zu kontrollieren.

Gerade in Nachhaltigkeitsthemen, in denen viele Variablen offen sind, entsteht schnell das Bedürfnis, durch noch mehr Analyse, noch mehr Abstimmung, noch mehr Durchdenken Sicherheit zu schaffen.

Das Paradox: Je höher der Anspruch, desto schwerer wird der Einstieg.

Prokrastination ist in diesem Kontext oft kein Aufschieben aus Trägheit, sondern ein Schutzmechanismus. Der Einstieg wird vermieden, weil das Ergebnis den eigenen Ansprüchen noch nicht entsprechen kann.

Ein paar Tipps, die hilfreich sein können:

Mit der Pomodoro-Technik wird der Fokus vom Ergebnis auf den nächsten Schritt verschoben. 25 Minuten Arbeitseinheit reduzieren die gedankliche Schwere.

Vorab definierte Abschlusskriterien helfen, den inneren Maßstab zu begrenzen. Die Frage lautet nicht mehr „Ist es perfekt?“, sondern „Erfüllt es den definierten Zweck?“.

Überverantwortung und fehlende Abgrenzung

In vielen Organisationen sind Nachhaltigkeitsrollen bewusst offen angelegt. Sie sollen verbinden, initiieren, treiben. Daraus entsteht schnell eine implizite Erwartung, Lücken zu schließen. Innere Antreiber verstärken das.

Es wird Verantwortung übernommen, bevor sie klar zugewiesen ist.

Es wird moderiert, vermittelt und ausgeglichen.

Es wird mitgedacht, mitgetragen und mitgelöst.

Kurzfristig erhöht das die Wirksamkeit. Langfristig entsteht eine strukturelle Schieflage: Verantwortung wird unsichtbar individualisiert.

Ein paar Tipps, die hilfreich sein können:

Die Eisenhower-Matrix hilft, zwischen „wirklich relevant“ und „reaktiv übernommen“ zu unterscheiden.

Noch wichtiger: Verantwortung explizit machen. Wer ist zuständig? Wer entscheidet? Wer trägt die Konsequenz? Diese Klarheit alleine bietet oftmals Entlastung.

Konfliktscheue und Harmoniebedürfnis

Ein starkes Gespür für andere Perspektiven ist eine zentrale Kompetenz in Transformationsprozessen. Es ermöglicht Anschlussfähigkeit und Kooperation.

Wird dieses Gespür jedoch nicht balanciert, entsteht Konfliktvermeidung und Hyper-Verantwortung.

Spannungen werden früh abgefedert, Positionen werden abgeschwächt und unklare Kompromisse entstehen. Was kurzfristig Harmonie schafft, führt langfristig zu Unklarheit. Konflikte verschwinden nicht, sie verlagern sich.

Ein paar Tipps, die hilfreich sein können:

Konflikte als Informationsquelle lesen: Wo entstehen unterschiedliche Logiken?

Klarheit vor Harmonie priorisieren.

Ein einfacher Anker: „Was würde ich sagen, wenn ich keine Angst vor Reibung hätte?“ Diese Frage öffnet oft einen ehrlicheren Zugang zur eigenen Position.

Doom and Gloom und funktionale Erschöpfung

Ein klares Bewusstsein für die Dringlichkeit von Nachhaltigkeitsthemen ist häufig Ausgangspunkt für Engagement. Gleichzeitig kann genau dieses Bewusstsein zu einer dauerhaften inneren Alarmbereitschaft führen. Es entsteht ein Gefühl struktureller Unzulänglichkeit: Egal wie viel getan wird, es ist nicht genug.

Viele reagieren darauf mit weiterem Engagement. Sie bleiben leistungsfähig, wirken stabil und treiben Themen voran.

Innerlich entsteht jedoch eine andere Bewegung:

Erschöpfung ohne klaren Anlass.

Zynismus in kleinen Momenten.

Ein Gefühl von Schwere, das schwer zu greifen ist.

Ein paar Tipps, die hilfreich sein können:

Bewusst zwischen Einflussbereich und Gesamtbild unterscheiden. Nicht alles, was relevant ist, ist auch beeinflussbar.

Regeneration nicht als Ausgleich, sondern als Voraussetzung für Wirksamkeit verstehen.

Mentale Begrenzung setzen: Was ist heute mein Beitrag? Mehr nicht.

Vom Erkennen zum Gestalten

Die zentrale Verschiebung liegt in der Wahrnehmung und weniger im Verhalten. Welche meiner Stärken sind gerade aktiv?

Wann tragen sie zur Qualität bei?

Wann beginnen sie, zusätzlichen Druck zu erzeugen? Diese Fragen verändern die Steuerung. Klarheit ist essentiell.

Strukturelle Tools wie Eisenhower oder Pomodoro wirken in diesem Kontext nicht isoliert. Sie sind wirksam, weil sie eine Brücke schlagen zwischen innerer Dynamik und äußerem Handeln. Sie geben Form, wo innerlich Bewegung ist.

Antreiber führen statt begrenzen

Ein differenzierter Umgang mit inneren Antreibern und Saboteuren bedeutet nicht, weniger zu wollen. Im Gegenteil: Es geht darum, die eigenen Kräfte so zu führen, dass sie langfristig tragfähig bleiben.Der Wunsch nach Qualität bleibt.

Verlässlichkeit bleibt. Verantwortungsbewusstsein bleibt.

Empathie bleibt.

Was sich verändert, ist die Art, wie diese Kräfte eingesetzt werden - bewusst und selbst geführt.

Gerade in einem Feld, das von Komplexität, Unsicherheit und langfristigen Zielen geprägt ist, ist das keine weiche Kompetenz. Es ist eine Voraussetzung für Wirksamkeit.

Am Ende verschiebt sich die Perspektive. Nicht die Frage, wie viel Engagement notwendig ist, steht im Vordergrund.

Sondern die Frage, wie dieses Engagement so gestaltet werden kann, dass es trägt.

Mini-Reflexion: Innere Antreiber und ihre Balance Nimm Dir einen Moment und beantworte die folgenden Aussagen spontan für Dich:

1. Ich habe oft das Gefühl, dass ich noch mehr tun müsste, auch wenn ich bereits viel leiste.

☐ trifft häufig zu

☐ trifft manchmal zu

☐ trifft selten zu

2. Es fällt mir schwer, Aufgaben als „gut genug“ abzuschließen.

☐ trifft häufig zu

☐ trifft manchmal zu

☐ trifft selten zu

3. Ich übernehme Verantwortung, auch wenn sie nicht eindeutig bei mir liegt.

☐ trifft häufig zu

☐ trifft manchmal zu

☐ trifft selten zu

4. Ich vermeide es manchmal, Spannungen anzusprechen, obwohl sie relevant sind.

☐ trifft häufig zu

☐ trifft manchmal zu

☐ trifft selten zu

5. Ich schiebe Aufgaben auf, weil ich sie besonders gut machen möchte.

☐ trifft häufig zu

☐ trifft manchmal zu

☐ trifft selten zu

6. Ich habe häufig das Gefühl, dass insgesamt mehr passieren müsste, als aktuell möglich ist.

☐ trifft häufig zu

☐ trifft manchmal zu

☐ trifft selten zu



Wenn mehrere Aussagen häufig zutreffen, lohnt sich ein genauerer Blick auf die eigenen Antreiber und deren Balance. Instrumente wie der Stanford-basierte Saboteur-Test können dabei unterstützen, Muster klarer zu erkennen und bewusster zu steuern.

Hier geht es zum Test