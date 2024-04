Softwareangebote für das Skill Management gibt es einige – die einen warten mit KI auf, andere setzen vor allem auf die Integration in Lernplattformen. Ein genauerer Blick offenbart die unterschiedlichen Lösungen und Anwendungsfälle.

Moderne Skill-Management­-Systeme und integrierte Plattformen sollen einiges leisten: Ein effektiveres und zielgerichteteres Ressourcenmanagement, das auch die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeitenden berücksichtigt, ist das Ziel. Die Systeme erstellen dafür eine interaktive Landkarte der Fähigkeiten in Unternehmen. Hierbei werden mittels KI und maschinellem Lernen (ML) Skills aus verschiedenen externen und internen Inhalten wie Jobbeschreibungen, Stellenanzeigen, absolvierten Weiterbildungen und Profilangaben extrahiert, in Datenbanken gesammelt, harmonisiert und in einem Skills-Graph verortet oder auf Basis einer Taxonomie zu Skills-Profilen zusammengestellt. Die Modelle werden kontinuierlich verbessert, um die Relevanz und Genauigkeit zu erhöhen. Dadurch wird eine präzise Abstimmung zwischen den Fähigkeiten der Nutzer und den aktuellen sowie künftigen Anforderungen des Unternehmens ermöglicht, Skills Gaps sichtbar und Entwicklungsmöglichkeiten deutlich, auf deren Basis Lernangeb...