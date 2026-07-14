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Haufe Shop: Einkaufsrecht in der Praxis
Einkaufsrecht in der Praxis

Sicher agieren im Einkauf! Das Buch vereint juristisches Wissen mit Praxisanforderungen und bietet einen Überblick über Rechtsfragen im Beschaffungsprozess – von Verträgen bis Datenschutz. Mit Checklisten, Vorlagen und Praxisbeispielen.
Praxishandbuch für den Mittelstand: Technischer Einkauf
Technischer Einkauf

Mit niedrigen Einkaufskosten und Versorgungssicherheit können Einkäufer:innen für das Unternehmen signifikante Wettbewerbsvorteile erzielen. Anhand zahlreicher Beispiele zeigt das Buch die komplette Prozesskette der Beschaffung und mögliche Verbesserungspotenziale auf.
Fachbeiträge & Kommentare
Demografischer Wandel: Aufg... / 2.4 Rekrutierung
Beitrag
Buchhaltung als Basis für d... / Fehler 8: Eigenleistungen nicht aktiviert
Lexikonbeitrag
Umsatzsteuern in Europa: Re... / 13 Besondere Steuersatzregelungen aufgrund der Covid-19-Pandemie
Beitrag
Bertram/Kessler/Müller, Hau... / 3.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs einschließlich Geschäftsergebnis und Lage der Gesellschaft (Abs. 1 Satz 1)
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Bertram/Kessler/Müller, Hau... / 3.4 Prognose-, Chancen- und Risikobericht (Abs. 1 Satz 4)
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