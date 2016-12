22.02.2016 | News Termin

EBS Immobilienkongress findet am 4. März in Oestrich-Winkel statt

Bild: Studentenschaft der EBS e.V.

Der 17. Immobilienkongress der EBS Business School findet am 4. März im hessischen Oestrich-Winkel statt. Hier stehen in diesem Jahr unter dem Motto "Vision for the Future" Zukunftstrends in den Bereichen Wohnen, Arbeit und Einkaufen sowie deren Auswirkungen auf die Immobilienwirtschaft im Fokus.mehr