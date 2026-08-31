Kongress

Controller Magazin 4/2026
Controller Magazin 4/2026
Controller Magazin Ausgabe 04/2.026

Ohne fundierte Planung steuern Sie im Blindflug

Planung ist und bleibt ein Herzstück der Controllerarbeit. Doch in einer Welt, die von Dynamik, Unsicherheit und Datenüberfluss geprägt ist, verändert sich ihr Charakter grundlegend. Planung ist heute weniger ein statisches Regelwerk als vielmehr ein flexibler, lernender Prozess – und damit anspruchsvoller denn je. Die Beiträge im Themenschwerpunkt Planung zeigen die Veränderungen bei Inhalten und Werkzeugen, insbesondere auch durch den KI-Einsatz auf. Auch der Einsatz von Objectives and Key Results (OKR) als Mittel zur besseren Zielerreichung in strategischen Initiativen wird beschrieben. Anwendungsmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz ist zudem das Thema vieler weiterer Beiträge in dieser Ausgabe.
Controller Magazin 3/2026
Controller Magazin 3/2026
Controller Magazin Ausgabe 03/2.026

KI & Analytics

Künstliche Intelligenz & Analytics werden auch das Controlling nachhaltig verändern. Im aktuellen Schwerpunktthema beleuchten Expertinnen und Experten Chancen und Herausforderungen gleichermaßen: von Governance und Erfolgsfaktoren, über Anforderungen an Daten und Zielbilder, bis hin zu praxiserprobten Anwendungen. Sie zeigen, wie das Controlling eine zentrale Navigationsrolle übernehmen kann, um den zielgerichteten Einsatz von KI zu gestalten.
grüne Wellen
grüne Wellen
Sustainable Economy Summit 2026

Green AI im Mittelstand: Warum kleine KI-Modelle den größten Nachhaltigkeitseffekt haben

KI gilt als Energiefresser, dabei kann sie im Mittelstand Ressourcen schonen, CO₂ einsparen und Effizienz steigern. Vorausgesetzt, man wählt die richtigen Modelle. Peter Rolfes vom Green-AI Hub erklärt, warum kleine, spezialisierte KI-Lösungen oft wirkungsvoller sind als große Sprachmodelle und wo Nachhaltigkeitsverantwortliche die entscheidenden Stellschrauben finden.
Kieselalgen
Kieselalgen
Sustainable Economy Summit 2026

Antikörper aus Kieselalgen: Für Phaeosynt ist Nachhaltigkeit kein Kompromiss

Kieselalgen statt Kaninchen: Das Hannoveraner Start-up Phaeosynt produziert Antikörper komplett ohne Tierversuche – und bringt mit hey mela® den weltweit ersten tierfreien Schwangerschaftstest auf den Markt. COO und Geschäftsführerin Alina Eilers erklärt, warum Nachhaltigkeit und Qualität hier kein Widerspruch sind und wie die Technologie eine ganze Branche verändern soll.
CM 02 2026
CM 02 2026
Controller Magazin Ausgabe 02/2.026

RISIKOMANAGEMENT: Risiken analysieren, reduzieren, vermeiden

Seit 2020 ist Risikomanagement ein Dauerthema in deutschen Unternehmen: die Covid-Pandemie, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, Lieferkettenprobleme oder die labile US-Zollpolitik verhindern seit Jahren stabile Planungen. In dieser Ausgabe werden Strategien, Werkzeuge und Maßnahmen vorgestellt, um Unternehmen auch unter solchen Bedingungen stabiler zu machen.
Controller Magazin 1/2026
Controller Magazin 1/2026
Controller Magazin Ausgabe 01/2.026

Wirksames Kostenmanagement

Kostenmanagement gewinnt in Zeiten wirtschaftlich rauer See wieder deutlich an Bedeutung. Es ist aber weit mehr als das Kürzen von Budgets – es geht um strategische Steuerung, Transparenz und die Fähigkeit, flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Im Schwerpunktthema dieser Ausgabe beleuchten wir moderne Ansätze, die Kostenstrukturen sichtbar machen und Handlungsspielräume eröffnen.  Viele weitere Beiträge widmen sich dem KI-Einsatz im Controlling.
CM 06 2025
CM 06 2025
Controller Magazin Ausgabe 06/2.025

Magic Numbers: Die besten Rezepte für ein zukunftsfähiges Reporting

Das Reporting ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch in klassischen Themen hohe Dynamik und zahlreiche Innovationen stecken können. In Zeiten dynamischer Märkte, wachsender Datenmengen und steigender Anforderungen an Transparenz und Steuerung wird das Reporting zur strategischen Schlüsselkompetenz. Doch wie gelingt der Spagat zwischen Standardisierung und Flexibilität? Zwischen Automatisierung und Interpretation? Unsere Autorinnen und Autoren liefern dazu detaillierte Analysen, bewährte Konzepte und erfolgreiche Praxisbeispiele.
FK RepK Podiumsdiskussion Titelbild Serienbeitrag
FK RepK Podiumsdiskussion Titelbild Serienbeitrag
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025

Zwischen Vision und Praxis: Wie KI das Reporting verändert

In der Panel-Diskussion zur Zukunft des Reportings diskutierten Vertreter führender BI- und EPM-Anbieter die Fragestellung „Wie entwickelt sich das Reporting? – Welche Innovationen sind aus BI und AI zu erwarten?“ Experten von SAP, Oracle und Strategy erörterten mit Moderator Johannes Isensee von Horváth welche Rolle KI- und BI-Innovationen heute tatsächlich spielen, wie die Software-Anbieter das Thema angehen und welche Entwicklungen in den nächsten Monaten auf Controlling, IT und Fachbereiche zukommen.
Reporting und Konsolidierung: Philipp Claussen
Reporting und Konsolidierung: Philipp Claussen
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025

Modernisierung der globalen Finanzsysteme und des Reportings bei McDonald’s

McDonald’s begegnete ineffizienten Prozessen und mangelnder Standardisierung im Reporting mit der Einführung moderner Systeme und Data Analytics. Ziel war es, Transparenz, Datenqualität und Geschwindigkeit in der Finanzberichterstattung deutlich zu verbessern. Besonders stach der nutzerzentrierte Reporting-Ansatz hervor, den Philipp Claussen vorstellte.
Controller Magazin 5/2025
Controller Magazin 5/2025
Controller Magazin Ausgabe 05/2.025

Migration auf S/4HANA: Es wird höchste Zeit!

Neben dem Alltagsgeschäft stehen derzeit viele Controlling-Bereiche vor oder in einem "Once-in-a-Lifetime"-Projekt: der Migration auf SAP S/4HANA. Die neue Ausgabe des Controller Magazins unterstützt dabei mit Praxisberichten, Anwender-Interviews und Umsetzungs-Leitfäden. Sie bieten den Controllerinnen und Controllern  wertvolle Impulse und Empfehlungen, um das Steuerungsmodell ihres Unternehmens fit für die Zukunft zu machen. Weitere Themen sind u.a. künstliche Intelligenz, agile Konzepte im Controlling sowie Unternehmensplanung zwischen Integration und Flexibilität.
Horváth Fachkonferenz Reporting 2025
Horváth Fachkonferenz Reporting 2025
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025

Reporting per „Executive App“: Die Kunst des Storytellings in der SAP Analytics Cloud

Wie lässt sich das Management Reporting so gestalten, dass es den Informationsbedarfen der Adressaten bestmöglich gerecht wird? Mit dieser Frage haben sich Yannic Schenkel und Jan-Christopher Sürig zur Weiterentwicklung der „Executive App“ beim Mittelständler „Refratechnik“ auseinandergesetzt. Dabei haben sie ein optimiertes Storytelling entwickelt, das die Analysepfade durch eine kaskadierende Struktur abbildet und durch eine konsequente Nutzerorientierung überzeugt.
ControllerMagazin 4/2025
ControllerMagazin 4/2025
Controller Magazin Ausgabe 04/2.025

Wer plant, gewinnt! Planung und Forecasting – Durch Vorausschauen zum Erfolg

Die Welt wandelt sich - und die Rollenbilder im Controlling wandeln sich mit! Controllerinnen und Controller sind gefordert, als Gestalterinnen und Gestalter des Wandels aufzutreten. Das kann besonders im Rahmen des Planungsprozesses erfolgen. Dieses Controller Magazins ist daher dem Thema Planung und Forecasting gewidmet und stellt innovative Konzepte und kreative Praxislösungen vor. 
Jens Gräf Titelbild
Jens Gräf Titelbild
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025

Impulse und Innovationen für Reporting und Konsolidierung

Unter dem Motto „Insights at the Speed of Change“ fand im Mai 2025 die 20. Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung statt. Auf der von Horváth ausgerichteten Tagung tauschten sich Fach- und Führungskräfte über aktuelle Trends, Technologien und Best Practices in der Welt der Konsolidierung und des Reportings aus. Über die Vorträge berichten wir in einer neuen Serie.
Controller Magazin 3/2025
Controller Magazin 3/2025
Controller Magazin Ausgabe 03/2.025

Vom Papier zum Predictive Analytics: Analytics und KI im Controlling

Analytics und Künstliche Intelligenz eröffnen dem Controlling Möglichkeiten, die vor nicht allzu langer Zeit noch pures Wunschdenken waren. Aber die technischen Entwicklungen fordern das Controlling auch heraus, mit dem rasanten Fortschritt mitzuhalten und diesen nutzbringend in die Unternehmenssteuerung zu integrieren. Einen Überblick über Entwicklung und Praxiseinsatz von BI-Software finden Sie im Themenschwerpunkt „Analytics und KI im Controlling“ in dieser Ausgabe.
Controller Magazin 2/2025
Controller Magazin 2/2025
Controller Magazin Ausgabe 02/2.025

PROJEKT-CONTROLLING: Ordnen, strukturieren, agil und zielgerichtet führen

Projekte – sie sind immer und überall um uns herum und begleiten uns. Gutes Projektmanagement ist dabei essenziell! Außerdem haben sich in den letzten Jahren neue, agile Methoden entwickelt, die einen völlig anderen Planungs- und Steuerungsansatz verfolgen. Bei der erfolgreichen Steuerung von Projekten können Controllerinnen und Controller als Business Partner einen wichtigen Beitrag leisten. In dieser Ausgabe beleuchten viele, ganz unterschiedliche Beiträge das Thema aus verschiedenen Perspektiven.
Controller Magazin 6/2024
Controller Magazin 6/2024
Controller Magazin Ausgabe 06/2.024

Reporting: Wie man entscheidungsrelevante Daten klar kommuniziert.

Reporting ist weit mehr als das bloße Auflisten von Zahlen und Fakten. Es ist ein essenzielles Instrument, um Transparenz zu schaffen, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Unternehmensstrategie zu steuern – gerade in Zeiten von Digitalisierung und datengetriebenen Entscheidungen. In unseren Beiträgen beleuchten wir die neuesten Trends und Technologien im Reporting, die Rolle von Künstlicher Intelligenz und Machine Learning sowie die Herausforderungen, die mit der Integration von Big Data verbunden sind.
Controller Magazin 5/2024
Controller Magazin 5/2024
Controller Magazin Ausgabe 05/2.024

Controlling-Kompetenzen: digitaler, agiler, nachhaltiger

In der aktuellen Ausgabe stehen die künftig notwendigen Kompetenzen und Skills von Controllerinnen und Controllern im Mittelpunkt. In einer sich rasant verändernden Welt, geprägt von technologischen Innovationen und neuen Arbeitsmodellen, stehen Controller vor der Herausforderung, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und anzupassen. Der Arbeitsalltag von Controllern, d.h. das WIE, wird sich deutlich verändern – auf alle Fälle digitaler, agiler und nachhaltiger.
Controller Magazin 4/2024
Controller Magazin 4/2024
Controller Magazin Ausgabe 04/2.024

Planung & Forecasting - Entspannt planen trotz Unsicherheiten

Da Planung & Forecasting das Herzstück jeglicher Controllertätigkeit sind, haben wir den Schwerpunkt dieser Ausgabe diesem Thema gewidmet. Der Planungsprozess hat schon seit vielen Jahren deutliche Kritik auf sich gezogen: Zu aufwändig, zu langwierig, zu hoher Ressourcenverbrauch, zu geringer Nutzen. Das hat zu vielen neuen Konzepten in Wissenschaft und Praxis geführt. Weitere Themen sind u. a. die Steuerung von Nachhaltigkeitszielen oder das unentdeckte Potenzial von Humor im Controlling.
Controller Magazin 3/2024
Controller Magazin 3/2024
Controller Magazin Ausgabe 03/2.024

Kostenmanagement: Sicher und erfolgreich durch volatile Zeiten

Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland suchen Unternehmen verstärkt nach Einsparmöglichkeiten. Deswegen haben wir das Thema Kostenmanagement als Schwerpunkt des aktuellen Controller Magazins gewählt. Die Beiträge decken ein breites Spektrum von Werkzeugen, Praxisbeispielen sowie Projektmanagement ab und bieten konkrete Unterstützung und Lösungsansätze. 
Controller Magazin März/April 2024
Controller Magazin März/April 2024
Controller Magazin Ausgabe 02/2.024

Innovative Konzepte für das Controlling in Vertrieb und Marketing

Der Vertrieb spielt in jedem Unternehmen eine entscheidende Rolle. Für Controllerinnen und Controller steht der Vertrieb am Anfang einer integrierten Unternehmensplanung, von dessen Zahlen die weiteren Funktionsbereiche bestimmt werden. Die meisten Szenario- und Abweichungsanalysen betreffen den Vertriebsbereich. Im Themenschwerpunkt dieser Ausgabe des Controller Magazins widmen wir uns daher dem Thema Vertriebs- und Marketingcontrolling.
Controller Magazin 6/2023
Controller Magazin 6/2023
Controller Magazin Ausgabe 06/2.023

Wie sich Rollen und Kompetenzen im Controlling neu mischen

Ein echter Dauerbrenner ist die Frage, welche Rollen Controllerinnen und Controller bzw. CFOs einnehmen und wohin sich diese Rollen in Zukunft entwickeln werden. Die Informationen und Impulse aus diesem Themenschwerpunkt sollen u. a. auch die persönliche Entwicklungsplanung für das nächste Jahr unterstützen. Weitere Themen sind Nachhaltigkeitscontrolling, KI-Einsatz in Controlling und Finance, agile Unternehmenssteuerung und Risikomanagement. 
Controller Magazin 5/2023
Controller Magazin 5/2023
Controller Magazin Ausgabe 05/2.023

Analytics: Die mächtigen neuen Werkzeuge

Planung und Forecast ist das Tagesgeschäft der Controller – trotzdem ist die Unzufriedenheit groß. „Analytics“ zählt zu den Hoffnungsträgern hier, aber viele haben noch Bedenken und zögern mit der Umsetzung. Die Beiträge in diesem Schwerpunkt zeigen, wie Unternehmen Analytics bereits heute erfolgreich einsetzen, beleuchten Einsatzgebiete von Analytics-Instrumenten oder legen dar, wie man den Auswahlprozess für Predictive Analytics Software zielführend gestalten kann.
Controller Magazin 4/2023
Controller Magazin 4/2023
Controller Magazin Ausgabe 04/2.023

Controlling und Governance im Wandel

Governance ist eine Voraussetzung für ein funktionierendes und effizientes Controlling, von der Business-Struktur über die Kennzahlenauswahl bis hin zur Datenqualität. Und auch wenn es sich um ein Querschnittsthema handelt, kann und soll das Controlling dabei eine wichtige Rolle spielen kann. Wie das funktioniert, zeigen u. a. das Beispiel der Datev sowie die Konzepte zur Controllingorganisation und zur Gestaltung der Data Governance. 
Controller Magazin 3/2023
Controller Magazin 3/2023
Controller Magazin Ausgabe 03/2.023

It's all in your head! Soft Factors für ein erfolgreiches Controlling

Das Controlling will Wege in die Zukunft aufzeigen. Dazu gehören auf Maßnahmen, die Veränderungen bei den Mitarbeitenden erfordern. Damit diese „sich verändern“, ist es wichtig, umfassend zu kommunizieren, um die Betroffenen abzuholen und mitzunehmen. Zahlen und Diagramme sind hier nicht ausreichend. Daher widmen wir den Schwerpunkt dieser Ausgabe dem Thema Soft Factors für ein erfolgreiches Controlling.
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