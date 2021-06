Die Messe "Best of Events" findet eigentlich jährlich in Dortmund statt.

Die Fachmesse "Best of Events" bildet traditionell den Jahresauftakt für die nationale und internationale Event-Industrie. Nachdem die Messe zunächst auf den Sommer verschoben wurde, fällt sie 2021 aufgrund der Coronapandemie nun komplett aus. Doch der nächste Termin steht schon fest.

Die Veranstalter von Tagungen, Kongressen, Hausmessen, Firmenjubiläen und sonstigen Events trafen sich bislang im Januar eines jeden Jahres zur Messe "Best of Events" (BOE). 2021 wurde die Messe zuerst in den Juni verschoben und nun ist auch dieser Termin geplatzt. Die nächste BOE soll nun am 19. und 20. Januar 2022 stattfinden. Um jedoch über das ganze Jahr hinweg Ausstellenden wie Besucherinnen und Besuchern einen Austausch zu ermöglichen, geht die BOE ab dem 9. Juni 2021 mit einer neuen 365-Tage-Online-Plattform an den Start.

Best of Events: Risiko einer kurzfristigen Absage war zu hoch

Die aktuellen Planungen und Vorbereitungen für die nächste BOE konzentrieren sich nun auf den Januar 2022. Dann sollen wieder internationale und nationale Teilnehmende am Messestandort Dortmund zusammenkommen und sich bei den ausstellenden Unternehmen über die neuesten Trends und Produkte informieren können.

Gespräche mit Verbänden, Partnern, dem Fachbeirat sowie zahlreichen Ausstellern bekräftigen die Entscheidung zur Neuterminierung der nächsten BOE. Erst im Herbst 2021 rechnet die BOE damit, dass die anlaufenden Impfungen sowie verbesserte Teststrategien maßgeblich zu einer Wiederbelebung des Veranstaltungssektors beitragen werden. Die BOE-Messemacher betonen: "Wir sind uns der schweren Lage bewusst, in der sich die Industrie für Event- und Erlebnismarketing befindet. Doch um Ihnen das Risiko einer kurzfristigen Absage zu nehmen, war die neue Festlegung eines Messetermins unumgänglich."





