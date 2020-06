Die Messe "Best of Events" fand am 15. und 16. Januar 2020 in Dortmund statt.

Auf der Fachmesse "Best of Events" zeigten Aussteller und Experten, wie sich Veranstaltungen optimieren lassen und welche Trends das Erlebnismarketing bewegen. Noch vor der Corona-Krise konnte die Messe "live" stattfinden.

Die Messe "Best of Events" in Dortmund, die führende internationale Fachmesse für Erlebnismarketing, war Anfang diesen Jahres Dreh- und Angelpunkt der Eventszene. Mehr als 600 Aussteller aus 15 Ländern zeigten den rund 11.000 Besuchern alles, was man für eine erfolgreiche Veranstaltung braucht.

Events psychologisch optimieren

Wie man den Erfolg von Messen und Events planbarer machen kann, zeigte Steffen Ronft, führender Experte für das Thema Eventpsychologie. Er erklärte, Eventmanager müssten Events bewusst psychologisch optimieren. Eventplanern fällt es laut Ronft mitunter schwer, den Erfolg ihrer Veranstaltungen vorherzusagen. Ist der Konferenzsaal passend beleuchtet? Gefällt die Musik, die auf der Abendveranstaltung gespielt wird? Welche Gastgeschenke werden besonders gerne entgegengenommen? Letztlich geht es in der Eventbranche darum, das Verhalten von Menschen im Voraus einschätzen zu können. Viel zu oft verlassen sich Veranstalter dabei ausschließlich auf ihr Bauchgefühl und auf die Erfahrungen aus vergangenen Veranstaltungen.

Maarten Schram, Geschäftsführer und Gründer der "Livecom Alliance", betonte, dass "live" die beste und nachhaltigste Form der Kommunikation sei. "Das ist eine Tatsache, die wir so oft wie möglich an die ganze Welt weitervermitteln wollen", so Schram.





