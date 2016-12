16.10.2013 | News Führungskräfteentwicklung

Coaching-Wunsch trifft auf Kurzseminare

Bild: Comstock Images, a division of JupiterImages Corporation

Die meisten Manager wünschen sich laut einer Umfrage ein Coaching als Weiterbildungsmaßnahme, doch in der Praxis werden ihnen am häufigsten Kurzseminare gebucht. Bei den Themen, die die Führungskräfte bei ihrer Entwicklung derzeit am meisten beschäftigen, liegt "Selbstführung" vorn.mehr