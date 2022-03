Tagungswirtschaft: „Die Seminare und Tagungen kommen wieder“

Die Anzahl der live durchgeführten Seminare und Firmentagungen wird in den nächsten Monaten spürbar ansteigen, prophezeit Markus Göbel, Tagungshotelier des Jahres 2021, in einem Interview mit der Redaktion der "wirtschaft+weiterbildung" für das Sonderheft "TAGEN".

Göbel ist Inhaber des Tagungshotels Göbel`s Schlosshotel Prinz von Hessen in Friedewald. „Die Firmen haben in den letzten zwei Jahren reichlich Erfahrung mit Online-Meetings gemacht und bestätigen uns, dass sie wieder zusammenkommen, sich treffen wollen. Die Unterhaltung in den Pausen oder abends an der Bar, das sind die Momente, die online einfach fehlen.“ Der aktuelle Slogan der Tagungshotellerie solle deshalb „100 Prozent Präsenz sind 100 Prozent Lernerfolg“ lauten.

„ Hybride Seminare und Tagungen waren ein Hype in der Pandemie, der deutlich nachgelassen hat.“ Markus Göbel, Tagungshotelier des Jahres 2021 Click to tweet

Jetzt die Präsenz-Chancen nutzen

Die Durchführung von Seminaren und Tagungen als Hybridveranstaltungen sind laut Göbel „ein Hype in der Pandemie“ gewesen, der im Moment deutlich nachlasse. Göbel empfiehlt den Weiterbildungs- und Tagungsverantwortlichen in der Wirtschaft: „Machen sie jetzt ihre Präsenzveranstaltungen. An Präsenztagen bei Fortbildungen zu sparen, das ist meines Erachtens zu kurzfristig gedacht. Wenn sie zum Beispiel Verkaufstrainings nur online durchführen, bleibt viel Potential auf der Strecke.“

Die Firmen hätten in den vergangenen zwei Jahren reichlich Erfahrung mit Onlinekonferenzen gemacht und bestätigten im Gespräch, dass sie wieder zusammenkommen, sich treffen wollten. Die Unterhaltung in den Pausen oder abends an der Bar, das seien die Momente, die online einfach fehlten, erklärt Göbel. Und bei mehrstündigen Onlinetrainings sei der Lernerfolg auf jeden Fall schlechter, als wenn sie das in direkter Interaktion in einem neutralen Umfeld machen könnten.

"Zwischendurch könnten Hotels mit Partnern vor Ort auf Sommerfeste als Zusatzgeschäft setzen.“ Markus Göbel

Göbel ist überzeugt, die Tagungen kommen wieder. Zwischendurch könnte die Hotellerie auf Zusatzgeschäfte setzen: Viele Firmen hätten aus Angst vor Corona die Weihnachtsfeiern ausfallen lassen und sie hätten nun ein nicht unerhebliches Budget dafür noch offen. Da wäre es eine gute Idee jetzt für ein Sommerfest zu werben.





Das könnte Sie auch interessieren:

Corona: Keine Weihnachtsfeiern mehr in den nächsten Jahren?

Metavers: Bedrohung und Chance für Tagungswirtschaft

Umfrage: Mittelständler setzen künftig weniger auf Messen

Sonderheft Tagen 04-2022 (Blätter-PDF)