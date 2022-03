Die Top-Tagungshotels 2021 in Deutschland

Die Herausforderungen des Jahres 2021 waren für die Branche der Tagungshotellerie sehr groß. Wer trotzdem Service und echte Kundenorientierung bieten konnte, wurde Ende 2021 mit einem Platz im Wettbewerb "Top 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland" belohnt.

Im Buch "TOP 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland" werden alljährlich 250 von einem Autorenteam vor Ort geprüften Tagungshäuser in Wort und Bild vorgestellt. Der gleichnamige Wettbewerb findet dann ausschließlich unter den im Buch vorgestellten Hotels statt. Rund 20.000 Führungskräfte, Eventverantwortliche, Trainer und "Vieltager" waren vom 18. August bis 10. Oktober aufgerufen worden, "ihr" Top-Tagungshotel zu wählen. Dabei standen im Jahr 2021 pandemiebedingt für die Abstimmung nur die Kategorien zur Auswahl: Hotels mit "über 100 Zimmern", Hotels "zwischen 50 und 100 Zimmern" sowie Hotels mit "bis 50 Zimmern".

Preisträger der Tagungshotel-Kategorie "bis 50 Zimmer"

Bestes Hotel 2021 in der Kategorie "bis 50 Zimmer" wurde das Hotel Gut Hühnerhof in Gründau. Der ehemalige Gutshof in Familienbesitz punktet mit seinem natürlichen Ambiente, einem engagierten jungen Team und erstklassigen Tagungsmöglichkeiten in einer herzlichen und persönlichen Atmosphäre. Auf Platz zwei behaupteten sich in diesem Jahr gleich zwei Hotels: Zum einen ein echtes architektonisches Juwel – das Hotel Villa Raab. Die ehemalige Fabrikantenvilla in Alsfeld wurde erst vor zwei Jahren nach aufwendiger Sanierung und einem benachbarten Hotelneubau als stilvolles Tagungs-Hideaway im Vogelsberg neu eröffnet. Zum anderen gelangte das Kloster Hornbach unter der Leitung von Christia­ne und Edelbert Lösch in dieser Kategorie ebenfalls auf den zweiten Platz und zeigte damit eindrucksvoll, dass in alten Mauern durchaus ein moderner Tagungsgeist herrschen kann. Die Teilnehmenden des Wettbewerbs honorierten das einzigartige Ambiente, innovative Tagungskonzepte und eine erstklassige Küche.

Preisträger der Tagungshotel-Kategorie "51 bis 100 Zimmer"

Sieger in dieser Kategorie wurde das norddeutsche Hotelcamp Reinsehlen. Mitten in der Heidelandschaft gelegen steht das Hotel, bestehend aus mehreren Gebäuden, für intakte Natur, für Ruhe und Natürlichkeit und bietet seinen Tagungsgästen allerbeste Bedingungen für konzentriertes, ungestörtes Arbeiten. Platz zwei belegt ein Hotel, das sich in der Vergangenheit von einem Kurhaus im Park zu einem erstklassigen Hotel mit Tagungszentrum und Eventgarten entwickelt hat. Im Parkhotel Schiller­hain in Kirchheimbolanden finden Gäste eine Vielzahl an Tagungsbausteinen und Rahmenprogrammen zur Erreichung ihrer Ziele. Das Arcadeon Haus der Wissenschaft und Weiterbildung gelangte auf den dritten Platz und bewies einmal mehr, dass die Tagungsgäste den perfekt umgesetzten Ansatz der "New Work", bei dem Arbeiten, Essen, Freizeit und Schlafen verschmelzen, sehr schätzen. Hinzu kommen ein unverwechselbares Design, eine eigene Eventlocation und ein hochprofessionelles Tagungsangebot.

Preisträger der Tagungshotel-Kategorie "über 100 Zimmer"

Das nachhaltig arbeitende Schloss Hohenkammer bei München erreichte das Siegertreppchen unter den großen Tagungshäusern. Dazu führten seine kreativen Tagungstools, die Innovationsfreude des Teams unter der Leitung von Martin Kirsch und die inspirierende Atmosphäre im Grünen in der Nähe von München. Platz zwei ging an das Genohotel Baunatal – eine Hotelanlage mit Campus-Charakter, in der alternative Veranstaltungsformen wie World Cafés oder Bar Camps ebenso problemlos durchführbar sind wie klassische Tagungen oder Lernen im Grünen. Den dritten Platz belegt das Parkhotel Landau mit hervorragenden Arbeitsbedingungen und einem Team unter Direktor Oliver Hasert, das stets am Puls der Zeit ist und seine Gäste mit vielfältigen Rahmenprogrammen begeistert.

Sonderpreise für besonderes Engagement in HR

Neben der Wahl der Top-Tagungshotels waren erstmals zwei Sonderpreise ausgelobt worden, die außergewöhnliche Ideen und großes Engagement im Personalbereich während der Pandemie, insbesondere der Monate des Lockdowns, würdigen sollen. Die Einreichungen in den Kategorien "Motivierendes Mitarbeiterprojekt" sowie "Besonderes Azubiprojekt" zeigten, dass insbesondere die individuell geführte Hotellerie auch in schwierigen Zeiten ganz besonders ihre Teammitglieder sowie den Nachwuchs in den Blick genommen hat. Zum besten Mitarbeiterprojekt kürte die Jury das Projekt des Hotel Esplanade in Dortmund. Als bestes Azubiprojekt wurde die Initiative des Seminar- und Eventzentrums Gut Thansen ausgezeichnet.

Markus Göbel, Geschäftsführer der Göbel Hotelgruppe sowie Inhaber des Schlosshotel "Prinz von Hessen" in Friedewald, wurde zum "Top-Tagungshotelier des Jahres" gewählt. Er schaffte beispielgebend den Spagat zwischen traditionsreicher Familienhotellerie und innovativen Ansätzen für die Zukunft. Dass er sein Know-how offen und nutzbringend mit der Branche teilt, macht ihn zum Hotelier mit Ausstrahlung und Reichweite. Die Laudatio hielten die Vorjahrespreisträger Claudia und Jörg Bachmann vom Arcadeon – Haus der Wissenschaft und Weiterbildung in Hagen.





