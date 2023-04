ZNU-Zukunftskonferenz 2023

Bild: MATEJ KASTELIC Die ZNU-Zukunftskonferenz der Universität Witten/Herdecke findet im Mai bereits zum 14. Mal statt.

Unter dem Motto „Klimaneutral? Nachhaltig? - Gemeinsam! Machen!“ findet die ZNU-Zukunftskonferenz am 4. und 5. Mai in Dortmund statt. Die Veranstaltung richtet sich an Teilnehmende aus Industrie, Dienstleistungsunternehmen und Organisationen. In Vorträgen, Podiumsdiskussion und Workshops geht es um nachhaltigeres Wirtschaften.