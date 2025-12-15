Rückblick ESG Summit 2025

ESG Summit 2025: Nachhaltigkeitsszene traf sich auf dem Petersberg
Der ESG Summit, der im Rahmen der European Sustainability Week (ESW) stattfand, beleuchtete aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen in der Nachhaltigkeitsbranche. Im Fokus standen Themen wie soziale Nachhaltigkeit, die Potenziale von KI in der ESG-Berichterstattung, nachhaltige Finanzierung und die Dekarbonisierung europäischer Industrien.
Hochkarätige Redner:innen wie Dr. Robert Habeck, Prof. Dr. Anabel Ternès von Hattburg und Melanie Kubin-Hardewig teilten ihre Perspektiven. Paneldiskussionen und Break-out-Sessions ermöglichten einen intensiven Austausch zwischen den Teilnehmenden.
Ein starkes Signal in Zeiten politischer Unsicherheit
Die European Sustainability Week 2025 setzte ein klares Zeichen für die Bedeutung von Nachhaltigkeit, gerade in einer Zeit, in der europäische Regulierungen unter Druck geraten. Über 500 führende Expert:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik kamen zusammen, um zu demonstrieren, dass Nachhaltigkeit keine Luxusoption, sondern eine Notwendigkeit ist. In seiner Keynote betonte Ralph Turm: „Keiner von uns ist ein Opfer, wir sind alle Akteure.“
Auszeichnungen und Networking
Im Rahmen des ESG Summit wurden mehrere Auszeichnungen verliehen, darunter die ESG Transparency Awards. Mehr als 50 Unternehmen wurden ausgezeichnet, darunter Merck und Telefónica Germany, die sich durch transparente Nachhaltigkeitsberichterstattung als Vorreiter ihrer Branchen hervortaten.
Daneben wurden der Energiewende Award und der SolarProsumer Award verliehen. Der Corporate Health Award, der bereits zum 17. Mal verliehen wurde, zeichnete herausragendes Gesundheitsmanagement in Unternehmen aus.
Ein Ökosystem für nachhaltige Transformation
Der ESG Summit 2025 wurde von renommierten Unternehmen wie Arvato Systems, SAP Deutschland, DNV und SolaX Power unterstützt. Mit ihren Lösungen treiben sie die nachhaltige Transformation voran. Haufe Sustainability war Medienpartner der Veranstaltung.
Markus A. W. Hoehner, CEO der EUPD Group, betonte die zentrale Rolle von Unternehmen bei der nachhaltigen Transformation: „ESG ist kein Randthema mehr, sondern ein strategischer Rahmen für eine zukunftssichere Unternehmensführung. Der ESG Summit bringt die führenden Stimmen Europas zusammen, um Leitlinien zu geben, Standards zu setzen und die Zukunft verantwortungsbewussten Wirtschaftens zu gestalten.“
-
Die wichtigsten Sustainability-Events 2025
90
-
Das Zeitalter des Green-Cashing bricht an
28
-
Ankündigung Sustainable Economy Summit 2026
20
-
VSME: Ohne Wesentlichkeitsanalyse leidet die Vergleichbarkeit
14
-
Zwischen zwei Welten: ESG-Backlash in den USA
14
-
Omnibus I ist kein ESG-Befreiungsschlag für den Mittelstand
13
-
Das große Tauziehen: Wer prüft den Nachhaltigkeitsbericht?
10
-
Zwischen Sehnsucht und Systemwandel: Sinus-Studie
10
-
Corporate Political Responsibility: Die Verantwortung von Unternehmen in der politischen Arena
8
-
Trotz Wirtschaftskrise: 44 Prozent legen Wert auf nachhaltigen Konsum
8
-
ESG Summit 2025: Nachhaltigkeitsszene traf sich auf dem Petersberg
15.12.2025
-
Holprige Zeiten für das Klima – das war 2025
10.12.2025
-
Praxisnahe Nachhaltigkeit: Wie Firmen und Uni zusammenfinden
01.12.2025
-
Impact Festival 2025 verbreitet Zuversicht
28.11.2025
-
„Nachhaltigkeit darf keine Parallelstruktur sein“
18.11.2025
-
Omnibus I ist kein ESG-Befreiungsschlag für den Mittelstand
14.11.2025
-
Das Zeitalter des Green-Cashing bricht an
10.11.2025
-
Ein Zeitfenster für Vernunft: Mittelstand für starke Standards und pragmatische Umsetzung
30.10.2025
-
Forschung, die Reparieren attraktiv macht
21.10.2025
-
Ankündigung Sustainable Economy Summit 2026
15.10.2025