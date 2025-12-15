Eventrückblick

ESG Summit 2025: Nachhaltigkeitsszene traf sich auf dem Petersberg

News 15.12.2025 | 16:21 Uhr
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Rückblick ESG Summit 2025
Bild: EUPD Group Das Grandhotel Petersberg bei Bonn bot den Rahmen für die European Sustainability Week sowie den ESG Summit 2025.

Am 26. November 2025 kamen im historischen Ambiente des Grandhotels Petersberg bei Bonn führende Persönlichkeiten der europäischen Nachhaltigkeitsbranche zum ESG Summit 2025 zusammen, um aktuelle Trends, Herausforderungen und Chancen im Bereich ökologischer, sozialer und ökonomischer Nachhaltigkeit zu diskutieren.

Der ESG Summit, der im Rahmen der European Sustainability Week (ESW) stattfand, beleuchtete aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen in der Nachhaltigkeitsbranche. Im Fokus standen Themen wie soziale Nachhaltigkeit, die Potenziale von KI in der ESG-Berichterstattung, nachhaltige Finanzierung und die Dekarbonisierung europäischer Industrien.

Hochkarätige Redner:innen wie Dr. Robert Habeck, Prof. Dr. Anabel Ternès von Hattburg und Melanie Kubin-Hardewig teilten ihre Perspektiven. Paneldiskussionen und Break-out-Sessions ermöglichten einen intensiven Austausch zwischen den Teilnehmenden.

Ein starkes Signal in Zeiten politischer Unsicherheit

Die European Sustainability Week 2025 setzte ein klares Zeichen für die Bedeutung von Nachhaltigkeit, gerade in einer Zeit, in der europäische Regulierungen unter Druck geraten. Über 500 führende Expert:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik kamen zusammen, um zu demonstrieren, dass Nachhaltigkeit keine Luxusoption, sondern eine Notwendigkeit ist. In seiner Keynote betonte Ralph Turm: „Keiner von uns ist ein Opfer, wir sind alle Akteure.“

ESG Summit 2025 Habeck
Bild: EUPD Group Impulse zu Nachhaltigkeit in Organisationen gab es durch Paneldiskussionen und Keynotes - hier von Ex-Vizekanzler Habeck.

Auszeichnungen und Networking

Im Rahmen des ESG Summit wurden mehrere Auszeichnungen verliehen, darunter die ESG Transparency Awards. Mehr als 50 Unternehmen wurden ausgezeichnet, darunter Merck und Telefónica Germany, die sich durch transparente Nachhaltigkeitsberichterstattung als Vorreiter ihrer Branchen hervortaten.

Daneben wurden der Energiewende Award und der SolarProsumer Award verliehen. Der Corporate Health Award, der bereits zum 17. Mal verliehen wurde, zeichnete herausragendes Gesundheitsmanagement in Unternehmen aus.

Ein Ökosystem für nachhaltige Transformation

Der ESG Summit 2025 wurde von renommierten Unternehmen wie Arvato Systems, SAP Deutschland, DNV und SolaX Power unterstützt. Mit ihren Lösungen treiben sie die nachhaltige Transformation voran. Haufe Sustainability war Medienpartner der Veranstaltung.

Markus A. W. Hoehner, CEO der EUPD Group, betonte die zentrale Rolle von Unternehmen bei der nachhaltigen Transformation: „ESG ist kein Randthema mehr, sondern ein strategischer Rahmen für eine zukunftssichere Unternehmensführung. Der ESG Summit bringt die führenden Stimmen Europas zusammen, um Leitlinien zu geben, Standards zu setzen und die Zukunft verantwortungsbewussten Wirtschaftens zu gestalten.“

Schlagworte zum Thema:  ESG (Environmental Social Governance) , Veranstaltung
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Debatte
Nachhaltigkeit als Treiber: Innovation trifft Nachhaltigkeit
Innovation trifft Nachhaltigkeit

Dieses Buch liefert Strategien zur Förderung nachhaltiger Innovationen in Unternehmen. Mit theoretischen Grundlagen, Fallstudien und praktischen Anleitungen unterstützt es die direkte Umsetzung im Unternehmen.
Vordenken. Vormachen. Verändern.: Re:thinking Sustainability
Re:thinking Sustainability

Dieses Buch stellt inspirierende und innovative Beispiele namhafter Organisationen vor, die sich bereits auf den Weg in eine regenerative Wirtschaft gemacht haben. Eingebettet sind die Beispiele in das Impact Business Design Framework.
Wegweiser im Nachhaltigkeitsmanagement: (Quer-)Einstieg ins Nachhaltigkeitsmanagement
(Quer-)Einstieg ins Nachhaltigkeitsmanagement

Das Thema Nachhaltigkeitsmanagement ist in vielen Unternehmen noch im Entstehen und Strukturen müssen erst noch aufgebaut werden. Dieses Grundlagenbuch unterstützt Neueinsteiger:innen auf ihrem Weg ins Nachhaltigkeitsmanagement. Es bietet ein grundlegendes Mindset, zeigt, wie eine erfolgreiche Bestandsaufnahme durchgeführt und ein Team aufgebaut wird.
Nachhaltigkeit umsetzen: Das Sustainability-Toolbook
Das Sustainability-Toolbook

Dieses Buch bietet ein praktisches Vorgehensmodell zur strukturierten und agilen ESG-Umsetzung mit vordefinierten Templates und zeigt, wie Nachhaltigkeit in Abteilungen und Bereichen erfolgreich integriert wird.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Sustainability Newsletter - kostenlos und unverbindlich