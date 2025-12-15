Rückblick ESG Summit 2025

Am 26. November 2025 kamen im historischen Ambiente des Grandhotels Petersberg bei Bonn führende Persönlichkeiten der europäischen Nachhaltigkeitsbranche zum ESG Summit 2025 zusammen, um aktuelle Trends, Herausforderungen und Chancen im Bereich ökologischer, sozialer und ökonomischer Nachhaltigkeit zu diskutieren.

Der ESG Summit, der im Rahmen der European Sustainability Week (ESW) stattfand, beleuchtete aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen in der Nachhaltigkeitsbranche. Im Fokus standen Themen wie soziale Nachhaltigkeit, die Potenziale von KI in der ESG-Berichterstattung, nachhaltige Finanzierung und die Dekarbonisierung europäischer Industrien.

Hochkarätige Redner:innen wie Dr. Robert Habeck, Prof. Dr. Anabel Ternès von Hattburg und Melanie Kubin-Hardewig teilten ihre Perspektiven. Paneldiskussionen und Break-out-Sessions ermöglichten einen intensiven Austausch zwischen den Teilnehmenden.

Ein starkes Signal in Zeiten politischer Unsicherheit

Die European Sustainability Week 2025 setzte ein klares Zeichen für die Bedeutung von Nachhaltigkeit, gerade in einer Zeit, in der europäische Regulierungen unter Druck geraten. Über 500 führende Expert:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik kamen zusammen, um zu demonstrieren, dass Nachhaltigkeit keine Luxusoption, sondern eine Notwendigkeit ist. In seiner Keynote betonte Ralph Turm: „Keiner von uns ist ein Opfer, wir sind alle Akteure.“

Bild: EUPD Group Impulse zu Nachhaltigkeit in Organisationen gab es durch Paneldiskussionen und Keynotes - hier von Ex-Vizekanzler Habeck.

Auszeichnungen und Networking

Im Rahmen des ESG Summit wurden mehrere Auszeichnungen verliehen, darunter die ESG Transparency Awards. Mehr als 50 Unternehmen wurden ausgezeichnet, darunter Merck und Telefónica Germany, die sich durch transparente Nachhaltigkeitsberichterstattung als Vorreiter ihrer Branchen hervortaten.

Daneben wurden der Energiewende Award und der SolarProsumer Award verliehen. Der Corporate Health Award, der bereits zum 17. Mal verliehen wurde, zeichnete herausragendes Gesundheitsmanagement in Unternehmen aus.

Ein Ökosystem für nachhaltige Transformation

Der ESG Summit 2025 wurde von renommierten Unternehmen wie Arvato Systems, SAP Deutschland, DNV und SolaX Power unterstützt. Mit ihren Lösungen treiben sie die nachhaltige Transformation voran. Haufe Sustainability war Medienpartner der Veranstaltung.

Markus A. W. Hoehner, CEO der EUPD Group, betonte die zentrale Rolle von Unternehmen bei der nachhaltigen Transformation: „ESG ist kein Randthema mehr, sondern ein strategischer Rahmen für eine zukunftssichere Unternehmensführung. Der ESG Summit bringt die führenden Stimmen Europas zusammen, um Leitlinien zu geben, Standards zu setzen und die Zukunft verantwortungsbewussten Wirtschaftens zu gestalten.“