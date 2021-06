Der Campus der TU München in Garching gehört zu den bedeutendsten Forschungs- und Ausbildungsstätten Europas. Nun ist ein neuer Hotelkomplex eröffnet worden, in dem Kongressteilnehmende übernachten können.

Am 2. Juni 2021 ist das Courtyard by Marriott München Garching nördlich von München eröffnet worden. Es steht in unmittelbarer Nähe zum Science Congress Center Munich (SCCM) und ist somit ein wesentlicher Eckpfeiler des Zukunftsprojekts "Neue Mitte Garching Galileo". Das Hotel gehört zum Campus der Technischen Universität München (TUM) in Garching. Es gibt dort Räumlichkeiten für Forschung und Lehre, Kongresse und Seminare sowie den wissenschaftlichen Austausch und Dialog. Außerdem können die Gäste, die Kongresse im Kongresszentrum besuchen, unmittelbar in der Nähe der Veranstaltungsräume übernachten und Restaurants sowie Freizeiteinrichtungen nutzen. "Die räumlichen und örtlichen Bedingungen sind ein ganz entscheidender Standortfaktor für eine exzellente Forschung und Lehre", freut sich die Uni-Leitung.

Was ist das Science Congress Center in Garching?

Im SCCM in Garching stehen insgesamt 2.400 Quadratmeter Veranstaltungsfläche zur Verfügung, darunter 1.600 Quadratmeter Foyerfläche für Caterings, Bankette und Ausstellungen sowie 14 individuell gestaltbare Veranstaltungsräume mit einer Größe von 55 bis 280 Quadratmeter. Herzstück des SCCM ist das Audimax mit Tageslicht: Das ob seiner besonderen Akustik, Ausstattung und Ambiente viel gelobte Auditorium verfügt über 1.300 Plätze und ist teilbar für Veranstaltungen mit bis zu 570 Gästen.

MICE-Gruppen (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) stehen im Gebäude des Kongresszentrums das Courtyard by Marriott Hotel mit 256 Zimmereinheiten als Unterkunft zur Verfügung. Insgesamt bietet das "Galileo – Neue Mitte Garching" 550 Tiefgaragenplätze für Delegierte, die mit dem Auto anreisen. Moderne Ton- und Veranstaltungstechnik sowie kostenfreies WLAN gehören ebenfalls zum Service. Die neue Eventlocation liegt zwischen dem Flughafen München und der bayerischen Landeshauptstadt, nahe der A9.





