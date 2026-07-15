Hotelimmobilie

Hotel Schild
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BMG / DSGVO

Bürokratieentlastungsgesetz IV schafft Meldepflicht in Beherbergungsstätten für deutsche Gäste ab

In der Vergangenheit war jede Beherbergungsstätte gesetzlich dazu verpflichtet, die personenbezogenen Daten des Gastes über einen Meldeschein zu erheben. Das Bürokratieentlastungsgesetz IV, das am 29.10.2024 veröffentlicht wurde und ab dem 1.1.2025 gilt, ändert das Bundesmeldegesetz (BMG) dahingehend, dass diese Meldepflicht für Gäste mit deutscher Staatsangehörigkeit entfällt. Die Neuregelung der Meldepflicht hat auch Auswirkungen auf kommunale Gästebeitragssatzungen.
Tagen zu w+w 11+12 2021
Tagen zu w+w 11+12 2021

Ansprechende Locations für Meetings, Seminare und Kongresse

Tagungshotels erstrahlen in neuem Glanz. Während der Monate des Lockdowns investierten unerschrockene Hoteliers und Profis von Eventlocations in Renovierungen und Umgestaltungen oder bauten neu, um Tagungsgästen zum Re-Start ein erfrischendes, neues Erlebnis bieten zu können. Und eins steht bereits fest: Die Tagungs- und Eventbranche wird nie wieder so sein wie vor der Coronapandemie. Vor allem der Trend zu hybriden und räumlich verteilten Veranstaltungen wird noch weiter zunehmen.
Tagen 11 2020
Tagen 11 2020

Ansprechende Locations für Meetings, Seminare und Kongresse

Viele Hotels mit einem Schwerpunkt auf dem Tagungs- und Kongressgeschäft mussten in den letzten Monaten große Umsatzeinbußen hinnehmen, da das Seminar- und Tagungsgeschäft zum Stillstand kam und Geschäftsreisen kaum mehr stattfanden. In dieser Zeit haben aber auch einige Investoren und Hoteliers neue und noch dazu ausgesprochen attraktive Tagungshotels eröffnet, von denen einige in dieser Ausgabe vorgestellt werden. Und auch der Wettbewerb „Top 250 – Die besten Tagungshotels in Deutschland“ ermittelte auch in diesem Jahr die besten deutschen Tagungshotels in fünf Kategorien.
Tagen 0708 2020
Tagen 0708 2020

Ansprechende Locations für Meetings, Seminare und Kongresse

Viele Personalverantwortliche sind sich unsicher, welches der richtige Zeitpunkt ist, den Weiterbildungsbetrieb wieder aufzunehmen und welchem Tagungshotel man sein Vertrauen schenken sollte. Wir geben Tipps zum coronagerechten Tagen und kümmern uns auch um die anderen Themen, die für Tagungs- und Seminarveranstalter von Bedeutung sind – zum Beispiel wie und wo man nachhaltig Tagungen und Seminare durchführen kann.
Tagen April 2019
Tagen April 2019

Ansprechende Locations für Meetings, Seminare und Kongresse

Deutschland ist eines der wichtigsten Reiseziele europäischer Manager. Und Kongresse sind der häufigste Grund, weshalb Geschäftsreisende nach Deutschland kommen. Eine gute Nachricht für die gerade neu eröffneten Stadt- und Kongresshallen im Land - auf dem Titel das Rhein-Main Congress-Center (RMCC) in Wiesbaden, das mit flexiblen Angeboten namhafte Messen und Kongresse in die hessische Landeshauptstadt lockt.
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