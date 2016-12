Hotelimmobilie

21.10.2016 | News Märkte

Studien: Deutsche Hotels weiterhin gut gehandelt – Nachfrage nach Neubauten steigt

Die Geschäfte am deutschen Hotelmarkt laufen gut: Von Deals im Wert von 2,96 Milliarden Euro zum Ende des dritten Quartals geht BNP Paribas Real Estate aus. JLL kommt auf 2,75 Milliarden Euro, CBRE auf 2,8 Milliarden Euro. Begehrt sind Vier-Sterne-Hotels, wie Colliers ergänzt, in Dresden und Leipzig geht der Trend dabei laut Christie & Co zu größeren Häusern. Zu einem Schluss kommen alle: Es fehlt am Angebot, weshalb Investoren zunehmend Projekte nachfragen.