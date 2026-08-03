Mobiles Arbeiten

Arbeit im Urlaub Erreichbarkeit
Arbeit im Urlaub Erreichbarkeit
Studie des Bundestags

Gesetzgeber und Unternehmen haben viel Nachholbedarf im Bereich hybrider Arbeit

Ende 2024 hat das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag eine Studie herausgegeben. Darin beantworten Experten auch Fragen zum Arbeitsschutz in einer hybriden Arbeitswelt. Arbeitgeber und Unternehmen könnten nach Corona nicht wieder zu den alten Arbeitsstrukturen zurückkehren. Immer mehr Arbeitnehmer wollen zeitlich und örtlich flexibler arbeiten. Viele weitere Fragen seien jedoch noch offen.
Frau arbeitet im homeoffice
Frau arbeitet im homeoffice
Arbeitsschutz im Homeoffice

Hat der Arbeitgeber beim Homeoffice ein Zutrittsrecht zu den privaten Wohnräumen?

Das Homeoffice ist dadurch geprägt, dass es sich in räumlicher Hinsicht den Einflussmöglichkeiten des Arbeitgebers weitgehend entzieht. Dennoch bedingen die arbeitgeberseitigen Fürsorgeverpflichtungen und auch die öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutzvorschriften, dass der Arbeitgeber auch im Homeoffice zahlreiche Schutzverpflichtungen hat. Fraglich bleibt, ob der Arbeitgeber die Wohnräume des Beschäftigten zum Zwecke des Arbeitsschutzes überhaupt betreten darf. 
Frau und Mann stehen mit Videobrillen in Buero
Frau und Mann stehen mit Videobrillen in Buero
Mobile digitale Arbeitsgeräte

Sicherheit bei Datenbrillen: Auf diese Dinge sollten Betriebe achten

Datenbrillen bringen neue Herausforderungen für den Arbeitsschutz. Aktuell gibt es keine spezifischen Arbeitsschutzvorschriften, die neue ASR A6 „Bildschirmarbeit“ enthält jedoch wichtige Richtlinien. Aspekte wie Passform, Gewicht, Tragedauer und Sichtfeld sind entscheidend. Schutzmaßnahmen umfassen unter anderem passende Lichtverhältnisse, Hygieneanforderungen und den Schutz vor Stürzen.
Laptop
Laptop
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Smartwatch & Co: Gesundheitshelfer mit kleinen Gesundheitsrisiken

Ob Smartwatch, Apple Watch oder Fitnesstracker – Wearables werden zunehmend zur persönlichen Gesundheitsüberwachung eingesetzt. Rund um die Uhr können ihre Träger mit ihnen Gesundheit und Fitness messen. Einige kleinere Gefährdungen gibt es bei ihnen allerdings auch zu beachten. Insgesamt aber überwiegen die Vorteile deutlich und deshalb werden sie auch zunehmend im betrieblichen Gesundheitsschutz eingesetzt.
Logistikhalle Logistik Halle Storage Frau Tablet
Logistikhalle Logistik Halle Storage Frau Tablet
Mobile digitale Arbeitsgeräte

So geht gesundes Arbeiten mit dem Tablet

Tablets oder iPads sind nicht mehr nur ein „Gadget“, mit dem man Videos sehen und ein paar Informationen abrufen kann. Längst haben sie auch Einzug ins Büro gehalten. Doch die Belastungen für Körper und Augen durch die Arbeit mit dem Tablet sind so groß, dass die Arbeitsstättenverordnung sie nur für kurzzeitige Einsätze empfiehlt. Was also sollte man beim Umgang mit Tablets beachten – von der Technik bis hin zum eigenen Verhalten?
Handy Laptop Multitasking
Handy Laptop Multitasking
Mobile digitale Arbeitsgeräte

Wie die Art ihrer Nutzung die physischen Belastungen bestimmt

Browsen, Texten, Chatten oder Videos schauen: Auch am Arbeitsplatz und insbesondere beim Außendienst nutzen Beschäftigte immer häufiger digitale mobile Endgeräte wie Smartphones, Laptops und Tablets. Bei der Nutzung dieser „Smart Mobile Devices“ nehmen die User oft andere Körperhaltungen ein als bei der Arbeit an konventionellen Geräten. Wie genau aber werden Oberkörper, Hals, Kopf, Hände und Unterarme bei ihrer Nutzung bewegt und positioniert? Wie werden das Muskel- und Skelettsystem und die Augen dadurch belastet? 
Arbeitnehmerin mit tablet
Arbeitnehmerin mit tablet
Mobile digitale Arbeitsgeräte

Arbeitsbedingungen: Was hat sich durch die Digitalisierung wirklich verändert?

Digitale Geräte sind aus der Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken. Doch wie verändern sich die physischen, psychischen und organisatorischen Arbeitsbedingungen durch die Digitalisierung? Bestehen tatsächlich Unterschiede zwischen den Bedingungen für Beschäftigte, die viel oder fast ausschließlich mit digitalen Geräten arbeiten, und denen, die in erster Linie noch konventionelle Arbeitsmittel verwenden? Wenn ja, wie stark sind diese Unterschiede ausgeprägt? Zwei Studien sind dem auf den Grund gegangen.
Team Hände Tisch
Team Hände Tisch

Transformation der Arbeitswelt

Die Arbeitswelt ist im Umbruch - neue Optionen für das Handeln in der Zukunft sind gefragt. Beim Thema Arbeitsplatzkultur geht es nicht um simple Wohlfühlfaktoren, sondern darum, dass die notwendige Transformation in Unternehmen nur gemeinsam mit den Mitarbeitenden gelingen kann. Die Entwicklung einer sinnstiftenden Arbeitsplatzkultur ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und des wirtschaftlichen Erfolges in der Zukunft.
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Haufe Shop: Radikal arbeiten
Radikal arbeiten

Lassen Sie den Frust durch zu viele Meetings und E-Mails hinter sich! Sven Väths Gebrauchsanweisung für ein befreites Arbeitsleben beschreibt ein revolutionäres New-Work-Konzept für einen konstruktiven, wertschätzenden und fairen Arbeitsalltag in einer modernen Arbeitswelt.
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