Ältere Arbeitnehmer

Generationen im Handwerk
Generationen im Handwerk
Wissenschaft für Praktiker

Unternehmen sollten Generativität fördern und Generationenstereotypen entgegenwirken

Häufig werden die Unterschiede zwischen den Generationen herausgearbeitet, eine wissenschaftliche Basis zu größeren Unterschieden der Werte und Einstellungen zwischen den Generationen gibt es allerdings nicht. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit einem verwandten Aspekt: der Generativität, also dem Motiv älterer Beschäftigter, jüngeren Kolleginnen und Kollegen etwas Positives zu hinterlassen.
Vase Dimitri Otis/gettyimages.de
Vase Dimitri Otis/gettyimages.de
Zukunft der Arbeit

Von falschen Generationenkonflikten zur intergenerativen Zusammenarbeit

Die Arbeit genießt dieser Tage einen schlechten Ruf. Wir träu­men von Früh­­rente, be­din­gungs­losem Grund­ein­kommen oder kündi­gen inner­lich. Wenden wir uns jedoch der­art von der Arbeit ab, ver­lieren wir den gesell­schaft­lichen Zusammen­halt, den nur sie stiften kann. Und dieser ist heute nötiger denn je – von der Zu­kunft ganz zu schweigen. Deshalb ist das Schluss­kapitel dieser Serie auch ein Plädoyer für den Zusammen­halt.
Team Hände Tisch
Team Hände Tisch

Transformation der Arbeitswelt

Die Arbeitswelt ist im Umbruch - neue Optionen für das Handeln in der Zukunft sind gefragt. Beim Thema Arbeitsplatzkultur geht es nicht um simple Wohlfühlfaktoren, sondern darum, dass die notwendige Transformation in Unternehmen nur gemeinsam mit den Mitarbeitenden gelingen kann. Die Entwicklung einer sinnstiftenden Arbeitsplatzkultur ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und des wirtschaftlichen Erfolges in der Zukunft.
Älterer und jüngerer Mann Arbeiten zusammen an Druckmaschine
Älterer und jüngerer Mann Arbeiten zusammen an Druckmaschine
Wissenschaft für Praktiker

Alter, Erfahrung und Betriebszugehörigkeit sind keine guten Prädiktoren für Arbeitsleistung

Der demografische Wandel und der Fachkräftemangel rücken ältere Beschäftigte in den Fokus. Was ist dran an Vorstellungen wie "Ältere Mitarbeitende haben viel Erfahrung, sind aber weniger leistungsfähig"? Oder: je jünger, desto innovationsfreundlicher? Der Beitrag fasst die wichtigsten Erkenntnisse zu den Effekten von Alter, Berufserfahrung und Betriebszugehörigkeit auf die individuelle Leistung von Mitarbeitenden zusammen.
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