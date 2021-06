Das unterschätzte Potential: Ältere Mitarbeitende in Unternehmen

Arbeitsfähigkeit erhalten: Unterschätztes Potenzial: Ältere Mitarbeiter in Unternehmen

Eine zunehmende Anzahl älterer Mitarbeiter und die Effekte des demografischen Wandels sind in unterschiedlichen Branchen zu beobachten. Mit steigendem Alter entsteht bei vielen Mitarbeitern der Wunsch nach physischer und psychischer Entlastung. In vielen Unternehmen gelten ältere Mitarbeiter als „nicht mehr so belastbar“. Gleichzeitig sind sie aber auch eine zentrale Ressource, wenn es um die Vermittlung von Knowhow und Erfahrungen geht. Weiter