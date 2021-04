Sabine Kind, Jahrgang 1971, absolvierte zunächst verschiedene Ausbildungen, z. B. zur Tierarzthelferin zur Bürokauffrau und Croupier. Nach mehrjähriger Berufserfahrung in diesen Bereichen begann sie 2004 mit dem Diplom-Studium Fitnessökonomie an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Ihre betriebliche Ausbildung, als Teil ihres dualen Studiums, absolvierte sie als stellvertretende Geschäftsleiterin in zwei Fitnessclubs. Nach Abschluss ihres Studiums wechselte sie im August 2008 als stellvertretende Geschäftsleiterin in einen Frauenfitnessclub in Wiesbaden. 2011 schloss sie den weiterbildenden Studiengang Master of Arts Gesundheitsmanagement an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement erfolgreich ab. In diesem Jahr begann Sie auch Ihre Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement/BSA-Akademie.

Als Fachautorin, Dozentin und Tutorin liegen ihre Arbeitsschwerpunkte im Bereich Gesundheitsförderung.