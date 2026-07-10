Themenseite

Wissensmanagement

Grafik Agenda-Setting - Labyrinth
Bild: Haufe Online Redaktion

Unter dem Begriff Wissensmanagement werden im Personalmanagement all jene Aufgaben zusammengefasst, die dazu beitragen, das Wissen für das Unternehmen zu erwerben, es weiterzuentwickeln, im Unternehmen weiterzugeben sowie abzuspeichern.

Ziel des Wissensmanagement ist es, das richtige Wissen rechtzeitig an den richtigen Stellen zur Verfügung zu stellen. Wissensmanagement ist damit mehr als Kommunikations- oder Informationsmanagement. Es hat eine steigende Bedeutung, denn Wissen wird aufgrund des Trends hin zur wissensbasierten Wirtschaft immer mehr zur wertvollen Ressource in Unternehmen.

Um in einer Organisation erfolgreiches Wissensmanagement zu etablieren, sollten die Verantwortlichen sich zunächst darüber klar werden, was das Wissensziel des Unternehmens ist und welches Wissen dort bereits vorhanden ist. Dieses Wissen sollte systematisch entwickelt und fehlendes Know-how erworben werden. Teil des betrieblichen Wissensmanagements ist es darüber hinaus, Wissen im Unternehmen zu verteilen, richtig zu nutzen, zu bewahren und zu bewerten. Gerade um das Wissen im Unternehmen zu bewahren und zu verteilen ist die richtige Informations- und Kommunikationstechnologie nötig. Häufig werden hier Intranet-Plattformen verwendet, auf denen Wissen gespeichert wird und auch weitergegeben sowie bewertet werden kann.

Wissensmanagement als Teil von Personalprozessen

Das Wissensmanagement ist Teil verschiedener Personalprozesse: So spielen beim Wissenserwerb und der Wissensentwicklung die Personalauswahl sowie die Personalentwicklung eine große Rolle. Mithilfe der diagnostischen Methoden wie dem Assessment Center wird festgestellt, welche Skills im Unternehmen vorhanden sind. Wenn man sich dabei von einer reinen Stellen- oder Aufgabenbetrachtung löst und alle vorhandenen Skills der Mitarbeiter erfasst, sprechen Experten auch von "Skill Management". Bei der Wissensverteilung wiederum spielt zum Beispiel auch die Vergütung mit Prämiensystemen als HR-Aufgabe eine Rolle.

Videocall mit Kollegen
Videocall mit Kollegen

Arbeitswelt der Zukunft

Künstliche Intelligenz verschiebt den Büroalltag von der Arbeitsteilung Mensch-Mensch hin zur Arbeitsteilung Mensch-Maschine-Mensch. Das verlangt nach neuen Regeln, Verantwortlichkeiten und einer Kultur des kritischen Umgangs. In dieser Themenserie lesen Sie, welche Chancen die Zusammenarbeit mit KI eröffnet und wie sie die tägliche Arbeit, die Führung und den Wissenstransfer verändert.
Generationen im Handwerk
Generationen im Handwerk
Wissenschaft für Praktiker

Unternehmen sollten Generativität fördern und Generationenstereotypen entgegenwirken

Häufig werden die Unterschiede zwischen den Generationen herausgearbeitet, eine wissenschaftliche Basis zu größeren Unterschieden der Werte und Einstellungen zwischen den Generationen gibt es allerdings nicht. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit einem verwandten Aspekt: der Generativität, also dem Motiv älterer Beschäftigter, jüngeren Kolleginnen und Kollegen etwas Positives zu hinterlassen.
Arbeitsplatz mit digitalen App-Icons aus Smartphone scheinend
Arbeitsplatz mit digitalen App-Icons aus Smartphone scheinend
Erfahrungs- und Informationsaustausch

Neue digitale Dialogplattform: "Schmalenbach IMPULSE"

Eine gewichtige Vereinigung der Betriebswirtschaftslehre erweitert ihren Service um die digitale Plattform „Schmalenbach IMPULSE“. Dadurch schafft sie neue Möglichkeiten des Austauschens, fördert den Dialog und damit die fachliche Weiterentwicklung. Die Plattform ist benutzerfreundlich gestaltet. Sie kann den betriebswirtschaftlichen Fortschritt in Theorie und Praxis fördern – und damit auch dazu beitragen, den Nutzen der Betriebswirtschaftslehre zu steigern.
PQ 03 2021
PQ 03 2021
PERSONALquarterly Ausgabe 03/2021

So gelingt die Weitergabe von Wissen

Wissen muss im Unternehmen gehalten und verteilt werden. Ohne geeignete Unterstützung gelingt dies jedoch oft nur unzureichend. Die Umstellung auf Homeoffice mit eingeschränkten Möglichkeiten gerade zur informellen Interaktion zwischen den Mitarbeitern macht dies besonders deutlich. Der Schwerpunkt dieser Ausgabe beschäftigt sich daher mit dem Thema Wissensmanagement und der Frage, wie der Wissenstransfer besser gelingen kann.
W+W 06 2019
W+W 06 2019
wirtschaft & weiterbildung Ausgabe 06/2019

Leonardo da Vinci als Business Coach

Der Renaissancekünstler Leonardo da Vinci studierte den menschlichen Körper, konstruierte Flugmaschinen und schuf Gemälde wie die Mona Lisa. Worin liegt der faszinierende Erfolg des Universalgenies begründet? Mit dieser Frage befassen sich deutsche Managementtrainer wie amerikanische Bestsellerautoren und Journalisten von „Spiegel“ bis „Focus“. Alle suchen das Geheimnis von da Vincis Innovationskraft.
Haufe Fachwissen
Haufe Fachwissen
Software

Die Haufe-Lösung für Ihr Fachwissen und Wissensmanagement

Mit der Haufe-Software-Lösung stellen Sie das Fachwissen aus über 100 Haufe Fachdatenbanken (z.B. Haufe Personal Office, Haufe Finance Office, Haufe Steuer Office, etc.) zur Verfügung. Zusätzlich können Sie einfach und sicher Ihr internes Wissen (Präsentationen, Verträge, Videos, Notizen) strukturiert ablegen und allen Mitarbeitern unter einer Oberfläche bereitstellen. Das bedeutet für Ihre Mitarbeiter weniger Suche, hochwertigere Arbeitsergebnisse und mehr Wissensproduktivität.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zum Thema Wissensmanagement
neues lernen: Das Leitmedium für Personal- und Organisationsentwicklung
neues lernen 4/2026

„Personalmagazin - neues lernen“ informiert Sie multimedial und sechsmal im Jahr als Fachmagazin zu allen Themen rund um Personal- und Organisationsentwicklung, Training und Coaching sowie Mitarbeiterführung. Jetzt lesen und weiterbilden!
Lust auf neue Ideen: Ecosystem Innovation
Ecosystem Innovation

Deepa Gautam-Nigges Buch ist ein Weckruf zum Umdenken und eine neue Innovationskultur zu leben. Über 40 Expert:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und der Start-up-Community bieten dazu ein inspirierendes Innovations-Mindset.
Software: Die Haufe-Lösung für Ihr Fachwissen und Wissensmanagement
Haufe Fachwissen

Mit der Haufe-Software-Lösung stellen Sie das Fachwissen aus über 100 Haufe Fachdatenbanken (z.B. Haufe Personal Office, Haufe Finance Office, Haufe Steuer Office, etc.) zur Verfügung. Zusätzlich können Sie einfach und sicher Ihr internes Wissen (Präsentationen, Verträge, Videos, Notizen) strukturiert ablegen und allen Mitarbeitern unter einer Oberfläche bereitstellen. Das bedeutet für Ihre Mitarbeiter weniger Suche, hochwertigere Arbeitsergebnisse und mehr Wissensproduktivität.
Fachbeiträge & Kommentare
Wissensmanagement (Wissensbilanz)
Lexikonbeitrag
DIN EN ISO 9001:2015 – Ansa... / 4 Vorgehensweise von Qualitäts- und Wissensmanagement abstimmen
Beitrag
DIN EN ISO 9001:2015 – Ansa... / 2 Risiko- und Wissensmanagement sind neue Forderungen der ISO 9001:2015
Beitrag
DIN EN ISO 9001:2015 – Ansa... / 6 ISO 9001:2015: Chance oder Risiko für das Wissensmanagement?
Beitrag
DIN EN ISO 9001:2015 – Ansa... / 3 Anforderungen der ISO-Norm an das Wissensmanagement
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
989
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
901
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
636
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
465
Reverse Charge Verfahren
369
Doppelte Haushaltsführung
253
Kurzfristige Beschäftigung
246
Festsetzungsverjährung
244
Eingruppierung TVöD
200
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
172
Verwandte Themen
Lernkultur Personalentwicklung Weiterbildung Coaching Digitalisierung Mitarbeiterführung Personal Künstliche Intelligenz (KI) HR-Management Ältere Arbeitnehmer Kompetenzmanagement Lernmethoden Podcast neues lernen Transformation Software Unternehmenskultur Change Management Demografischer Wandel Leadership Führungskräfteentwicklung Recruiting Teamarbeit Innovationsmanagement Diversity Organisationsentwicklung New Work Wohnungsunternehmen IT PERSONALquarterly DW Zukunftspreis