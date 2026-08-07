Virtuelle Zusammenarbeit

Emotionale Intelligenz
Emotionale Intelligenz
Leadership

Emotionale Intelligenz als Schlüssel zu erfolgreicher Führung?

Durch die Digitalisierung und das Arbeiten aus dem Homeoffice stellen sich neue Anfor­derungen an Führungs­kräfte. Sie benötigen mehr Einfühlungs­vermögen, wenn sie ihre Teammitglieder über­wie­gend online anleiten. Emotionale Intelli­genz scheint an Bedeutung zu gewinnen. Jedoch gibt es noch Zweifel daran, wie wertvoll das Konzept tat­säch­lich als Auswahl­kriterium für die Besetzung von Spitzen­posten ist – und inwie­weit sich emotionale Intelligenz erlernen lässt. 
Videokonferenz im Homeoffice
Videokonferenz im Homeoffice
Atmosphäre schaffen im digitalen Arbeitsumfeld

Virtuelle Meetings – eine wertschätzende Atmosphäre schaffen

Wir alle brauchen als soziale Wesen eine wertschätzende Atmosphäre. Egal ob in einem analogen, hybriden oder virtuellen Setting. Aufgrund unserer menschlichen Grundbedürfnisse sind wir auf Anerkennung, Bindung und Lob angewiesen. Sie sind ein Spiegelbild unserer täglichen Anforderungen. In einer Organisationskultur, in der Wertschätzung und Feedback bzw. Feedforward gelebt werden, ist häufig die Mitarbeiterzufriedenheit und Anwesenheitsquote höher. Eine wertschätzende Kultur fördert die emotionale Bindung und Identifikation zum Unternehmen. Doch wie schafft man eine wertschätzende Atmosphäre im Unternehmen?
Frau online Meeting
Frau online Meeting

So funktioniert digitale Zusammenarbeit in Steuerkanzleien

Steuerberaterinnen und Steuerberater kommunizieren fast täglich mit Behörden, Gerichten, Mandantinnen und Mandanten oder Dritten. Das tun sie oftmals noch analog, indem sie zum Telefon greifen oder wichtige Dokumente postalisch versenden. Doch immer häufiger arbeiten sie auch digital zusammen. Dafür gibt es inzwischen zahlreiche Tools und Möglichkeiten. Das Angebot ist groß. Welche Möglichkeiten es dabei speziell für Steuerkanzleien gibt, lesen Sie hier.
Andreas Töpfer für Personalmagazin
Andreas Töpfer für Personalmagazin
Studie

Digitalisierung in HR: Unzufriedenheit trotz Erfolgen

In einer Benchmarking-Studie hat das Personal­magazin in Zusammenarbeit mit der Universität Mannheim und der Hochschule Rhein-Main den Status quo der Digitalisierung der HR-Funktion untersucht. Die Studie offenbart, dass zwar viele Unter­nehmen entsprechende Aktivitäten gestartet und zum Teil auch erfolg­reich umgesetzt haben, dass es aber in der Breite eine hohe Unzu­friedenheit mit dem gegenwärtigen Stand gibt.
Harald Schirmer, Continental
Harald Schirmer, Continental
Deskless Workforce bei Continental

"Geringverdienern ein Sabbatical anzubieten, wäre lebensfremd"

Rund 45.000 Menschen arbeiten für den Automobil­zulieferer Continental in Deutschland. Die Hälfte davon zählt zur Deskless Workforce. Wie schafft es das Unternehmen, eine Zwei­klassen­gesellschaft zwischen denjenigen, die immer vor Ort sein müssen, und denen, die beliebig zwischen Büro oder Homeoffice wechseln können, zu vermeiden? Ein Gespräch mit Harald Schirmer, einem der beiden Projektverantwortlichen für "Future Work".
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
989
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
901
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
636
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
465
Reverse Charge Verfahren
369
Doppelte Haushaltsführung
253
Kurzfristige Beschäftigung
246
Festsetzungsverjährung
244
Eingruppierung TVöD
200
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
172
Verwandte Themen
Teamarbeit Homeoffice Mobiles Arbeiten Digitalisierung Leadership Mitarbeiterführung New Work HR-Software Künstliche Intelligenz (KI) Interne Kommunikation Unternehmenskultur Führungskräfteentwicklung Mitarbeiterbindung Coaching Personalentwicklung Onboarding Coronavirus Employer Branding Ausbildung Studie Mitarbeitermotivation Feedbackkultur Büro E-Learning Mitarbeiterzufriedenheit Betriebliches Gesundheitsmanagement Fachkräfte Gesundheit Tagungslocation IT-Sicherheit