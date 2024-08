Konfliktregulation: "Konflikte lösen zu wollen, ist naiv"

Dass Konflikte, die allen nur schaden, be­ruhigt werden sollten, leuchtet schnell ein. Aber es gibt auch Konflikte, die man schüren muss, weil nur so Neues in die Welt kommt. Wann was sinnvoll ist, zeigt das neue "Konfliktcockpit" von Klaus Eidenschink. Warum es so umfangreich ist und wie man den Umgang mit ihm lernt, verrät der Konfliktprofi im Interview mit "Personalmagazin neues lernen". Weiter