Auch in diesem Jahr haben Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz wieder die Chance, mit dem "Best Workplace Award" ausgezeichnet zu werden. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu und der Industrieverband Büro und Arbeitswelt e.V. (IBA) suchen zum fünften Mal gemeinsam nach den Unternehmen mit den besten Arbeitsbedingungen.

Entscheidend für eine Auszeichnung beim Best Workplace Award sind neben der Arbeitsatmosphäre auch die Einrichtungen und die Ausstattung der Arbeitsplätze. Auch die Option, gelegentlich im Homeoffice zu arbeiten und flexible Arbeitszeiten fließen in die Bewertung ein.

Best Workplace Award 2023: Bewertungszeitraum bis 19. März

Ausschlaggebend für die Preisvergabe sind alle durch die Beschäftigten bis zum 19. März 2023 auf Kununu abgegebenen Arbeitgeberbewertungen für in der DACH-Region ansässige Unternehmen. Der Best Workplace Award 2023 wird in drei Preiskategorien vergeben: Neben je einer Kategorie für "Kleine und mittelgroße Unternehmen" sowie für "Große Unternehmen" verleihen Kununu und IBA außerdem einen Sonderpreis für "Mitarbeiterförderung". Relevante Kriterien für den Sonderpreis sind die Mitarbeiterbewertungen für Karriere und Weiterbildung sowie individuelle Coachingangebote durch den Arbeitgeber.

Zentrale Bedeutung für das Employer Branding

Für Nina Zimmermann, CEO von Kununu, sind die Gestaltung und Ausstattung der Arbeitsplätze ein zunehmend wichtiger Faktor im Employer Branding: "Unternehmen müssen jetzt neu überlegen, wie sie das Büro nutzen. Das Büro ist ein wichtiger Ort für Zusammenarbeit und gemeinsame Kreativität – aber auch, um gemeinsam Spaß zu haben." Gleichzeitig seien eine Homeoffice-Option und Flexibilität bei der Arbeitsgestaltung für viele Beschäftigte wichtig – umso wichtiger sei es, ihre Bedürfnisse auch bei der Ausgestaltung der Arbeitsplätze für hybrides Arbeiten ernst zu nehmen.

Individuelle Mitarbeiterförderung zunehmend wichtig

Aus Sicht des IBA bekommen Lernen und Weiterbildung wachsende Bedeutung, beispielsweise um in der aktuellen Phase des Wandels und der Digitalisierung der Arbeitswelt Schritt zu halten: "Nicht nur die Arbeitsorte verändern sich, sondern auch die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten. Erfolgreiche Unternehmen investieren vor diesem Hintergrund auch in die persönliche Weiterbildung und Weiterentwicklung ihrer Beschäftigten. Daher möchten wir ‚Best Cases‘ finden und solche Unternehmen, die sich bei der Förderung ihrer Mitarbeiter besonders auszeichnen, mit einem Best Workplace Award auszuzeichnen", so Stefan Kokkes, Managing Director IBA Forum.

Sichtbarer Beleg für Attraktivität als Arbeitgeber

Zu den bisherigen Gewinnern zählen international bekannte Unternehmen wie Coca-Cola HBC Austria, Robert Bosch, BMW oder der Flughafen München, aber auch viele weniger oder nur in ihrer Branche bekannte Unternehmen, die sich mit dem Best Workplace Award ebenfalls einer breiten Zielgruppe als attraktive Arbeitgeber präsentieren konnten. Teilnahme und die Vergabe der Preise an die bestbewerteten Unternehmen sind kostenlos. Die Preisverleihung findet am 14. Juni 2023 im Rahmen des Programms der New Work Experience in Hamburg statt. Ausgezeichnet werden die jeweils zehn Bestplatzierten der drei Kategorien. Details zur Bewertung sind unter www.best-workplace-award.com zu finden.

