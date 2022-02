Es ist wieder so weit: Der Best Workplace Award wird zum vierten Mal vergeben. Gesucht und prämiert werden Unternehmen, die ihren Beschäftigten eine attraktive Arbeitsplatzgestaltung bieten. Neu ist der Sonderpreis "Hybrides Arbeiten", der die Möglichkeiten und Unterstützung bei mobiler Arbeit im Blick hat.

Seit 2018 vergeben der Industrieverband Büro und Arbeitswelt (IBA) und Kununu, eine Online-Plattform zur Arbeitgeberbewertung, den Best Workplace Award. Vom 1. Februar bis 31. März 2022 können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz beurteilen. Die Kriterien reichen von Ausstattung und Ergonomie über Arbeitsatmosphäre bis zu Kommunikation und Kollegenzusammenhalt. Preise für die Arbeitsgestaltung werden in zwei Kategorien vergeben: an "Kleine und mittelgroße Unternehmen" sowie an "Großunternehmen". Der Sonderpreis "Hybrides Arbeiten" soll aufzeigen, wie Unternehmen auf den Wandel von Arbeitswelt und Arbeitsmodi reagieren.

Hybrides Arbeiten: Bedeutung von Flexibilität nimmt zu

Nicht zuletzt die Pandemie hat die Veränderung der Arbeitswelt vorangetrieben, "vor allem im Hinblick auf die Bedeutung des Homeoffice und flexible Arbeitszeiten", meint Nina Zimmermann, CEO von Kununu. "Wir wollen daher wissen, welche Unternehmen ihre Beschäftigten nicht nur am Büroarbeitsplatz, sondern auch bei der mobilen Arbeit optimal unterstützen", so Zimmermann weiter. Darum sollen Arbeitnehmende für den Sonderpreis bewerten, welche Möglichkeiten ihnen das Unternehmen eröffnet, nicht vor Ort im Büro zu arbeiten und inwiefern sie Unterstützung für mobile Arbeitsformen erhalten. Es ist die Suche nach den "Vorreitern in unserer veränderten Arbeitswelt", erklärt Stefan Kokkes, Head of Strategic Partneships beim IBA.

Best Workplace Award 2022: Preisverleihung auf der Orgatec

Die Veranstalter nominieren und zeichnen diejenigen Unternehmen aus, die zum Ende der Befragungsperdiode am 31. März 2022 die besten Bewertungen erhalten haben. Die Preisverleihung des Best Workplace Awards findet Ende Oktober in Köln statt, im Rahmen der Orgatec, einer internationalen Fachmesse für Arbeitsplatzgestaltung und -organisation. Die Gewinner der letzten Prämierung waren FIS Informationssysteme und Consulting GmbH, der Dating-App Anbieter Lovoo und der Axa Konzern, der die damalige Kategorie "Beste Unterstützung im Homeoffice" für sich entschied.

Zur Befragung "Best Workplace Award 2022" gelangen Sie hier.





