Die Dorint Gruppe hat ihre Hotels mit einer Übertragungstechnik ausgestattet, die es erlaubt, hybride Tagungen abzuhalten. Professionelle Unterstützung erhält die Hotelkette von mehreren Technikpartnern.

Das derzeit angesagteste Veranstaltungsformat in der Meeting-Branche sind hybride Events. Das sind Veranstaltungen, die "real" in einem Tagungsraum mit echten Menschen durchgeführt werden und denen man aber auch in Echtzeit via Internet beiwohnen kann. Ein steigendes Interesse der Wirtschaft an der Durchführung hybrider Meetings und Tagungen erwartet die Dorint Gruppe in Köln, die ihre 62 Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz bereits umfangreich mit der entsprechenden Übertragungstechnik ausgestattet hat.

Hybride Tagungen erlauben ein Mitdiskutieren vom Homeoffice aus

"Mit hybriden Events werden nun wieder Menschen effektiv zusammengebracht", verspricht das Dorint-Hotelmanagement. "Die Vorteile liegen auf der Hand: Teilnehmer können sich live zu ihrer Veranstaltung zuschalten, ganz gleich, ob sie ebenfalls im Hotel oder an ihrem Arbeitsplatz sind. Risikogruppen können sogar sicher aus dem Homeoffice teilnehmen, ohne sich zu gefährden." Außerdem könne man auch aus dem Ausland live dabei sein – trotz Reisebeschränkungen. Jederzeit könne das gewünschte Live-Publikum mit Referentinnen und Referenten, Teilnehmenden und zusätzlichen Teams verbunden werden und so gemeinsam diskutieren. "Hybrid Events ermöglichen ein konstruktives Miteinander und somit erfolgreiches Zusammenarbeiten mit größtmöglicher Sicherheit. Mit unseren Hybrid-Events haben wir unser Veranstaltungsangebot zeitgemäß erweitert", sagt Dorint-Geschäftsführer Jörg T. Böckeler. "Hybride Events sind eine langfristige Ergänzung unseres Veranstaltungsangebots, aber ersetzen nicht herkömmliche Tagungen und Workshops in Präsenz, die derzeit aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht durchgeführt werden können."

Technikpartner bieten Sicherheit

Damit auch wirklich alles professionell umgesetzt wird, kooperiert Dorint mit Technikpartnern wie "Weframe", "Encore" und "Kuchem Konferenztechnik". Im Dorint-Konzern sind über 3.800 Mitarbeitende (inklusive der Franchise-Betriebe) beschäftigt. Am 25. September 2019 wurde die Marke "Dorint Hotels & Resorts" 60 Jahre alt.





