Innovationsmanagement

Unternehmen im Spannungsfeld
Unternehmen im Spannungsfeld
Transformation in der Industrie

Transformation der Industrie Effizienz & Wachstum steigern

Industrieunternehmen müssen 2026 gleichzeitig Kosten senken und in Wachstum investieren. Die Duale Transformation verbindet beide Ziele: Effizienz finanziert Wachstum – Wachstum stabilisiert Effizienz. Wie Unternehmen die entscheidenden Faktoren skalierbare KI, klare Daten-Ownership und konsequente Übersetzung von Innovation in Umsatz realisieren können, erläutern Thomas Spanuth und Malte Pielkau-Eisenberg in diesem Beitrag.
Frau Pflanzen Glühbirne Natur Innovation
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Praxisratgeber nachhaltige Innovationsstrategien

Teil 3: Ausbreitung von Nachhaltigkeitsinnovationen bei heterogenen Segmenten

Innovationen breiten sich nicht bruchlos im Markt und der Gesellschaft aus, sondern werden auf der Nachfrageseite unterschiedlich aufgenommen. Dies gilt umso mehr für CSR-Innovationen und nachhaltige Produkte, da diese mehr als nur praktischen Nutzen bieten. Sie appellieren an Werte und Einstellungen und kommen auch denen zugute, die nicht unmittelbar konsumieren – zum Beispiel zukünftige Generationen.
Brainstorming
Brainstorming
Forum Innovationssteuerung und -controlling 2017

Höhere Flexibilität in Innovationsprojekten bei TRUMPF

Steigender Wettbewerbsdruck, volatile Märkte, kürzere Produktlebenszyklen und vermehrte rechtliche Auflagen zwingen Unternehmen zu einem erfolgreichen Innovationsmanagement. „Sieger“ werde dabei nicht das stärkste Unternehmen sein, erläuterte Dr. Volker Nestle, sondern das Unternehmen, welches sich am schnellsten an die sich stetig ändernden Bedingungen und Anforderungen anpassen kann. Der Werkzeugmaschinenhersteller TRUMPF setzt dabei auf Methoden aus der Software-Entwicklung.
Mann baut Kartenhaus
Mann baut Kartenhaus
Innovationscontrolling

Produktentwicklung: Frühes Prototyping soll Verzögerungen vermeiden

Innovationen sollen den Unternehmenserfolg langfristig sichern. Doch Zeit und Geld sind bei der Produktentwicklung oftmals knappe Güter. Wann ist also der richtige Zeitpunkt für den Übergang zwischen der Ideengenerierung und Ausführung? Drei Wissenschaftler der University of Michigan haben sich mit diesem Trade-off befasst und die Fragen nach dem Timing und der Entscheidungsautonomie beantwortet.
Vier Projekttypen: Innovationsprojekte
Vier Projekttypen: Innovationsprojekte
Innovationsmanagement

Vielfalt, Kompetenz, Wettbewerb - Faktoren für erfolgreiche Innovationen

Manche Unternehmen schaffen es immer wieder mit neuen Produkten Konsumentenherzen höherschlagen zu lassen. Interne Gremien in Unternehmen entscheiden darüber, welche FuE-Projekte gefördert werden und welche nicht. Doch wie treffen sie diese Entscheidungen? Eine Gruppe von Wissenschaftlern hat die Entscheidungsmechanismen interner Gremien und deren Einfluss auf den Innovationserfolg analysiert.
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Lust auf neue Ideen: Ecosystem Innovation
Ecosystem Innovation

Deepa Gautam-Nigges Buch ist ein Weckruf zum Umdenken und eine neue Innovationskultur zu leben. Über 40 Expert:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und der Start-up-Community bieten dazu ein inspirierendes Innovations-Mindset.
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