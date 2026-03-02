Projektmanagement

Controller Magazin 3/2023
Controller Magazin 3/2023
Controller Magazin Ausgabe 03/2023

It's all in your head! Soft Factors für ein erfolgreiches Controlling

Das Controlling will Wege in die Zukunft aufzeigen. Dazu gehören auf Maßnahmen, die Veränderungen bei den Mitarbeitenden erfordern. Damit diese „sich verändern“, ist es wichtig, umfassend zu kommunizieren, um die Betroffenen abzuholen und mitzunehmen. Zahlen und Diagramme sind hier nicht ausreichend. Daher widmen wir den Schwerpunkt dieser Ausgabe dem Thema Soft Factors für ein erfolgreiches Controlling.
Streit im Team
Streit im Team
Erfolgreiches Konfliktmanagement

Wie Konflikte entstehen und Sach- und Beziehungskonflikte gelöst werden können

„Wenn Konflikte in meinem Umfeld auftreten, sind immer die anderen schuld. Ich selbst bin ein friedlicher Mensch und suche immer nach einer harmonischen Zusammenarbeit.“ Vielleicht sagen Sie das auch von sich. Dennoch stecken wir immer wieder in Konflikten und wissen oft nicht genau, wie es dazu kam. In vielen Fällen sind Konflikte eine beidseitige Angelegenheit.
CM 05 2021
CM 05 2021
Controller Magazin Ausgabe 05/2021

Projektmanagement: Das Ziel im Fokus

Projektmanagement und -controlling stehen seit vielen Jahren ganz oben auf der Liste der Top-Themen im Controlling. Dies liegt zum einen sicher daran, dass immer mehr Aufgaben als Projekt bearbeitet werden. Zum anderen verlaufen viele - kleine wie große - Projekte nicht zufriedenstellend, sodass permanent nach Verbesserungsmöglichkeiten gesucht wird. Die Beiträge in diesem Schwerpunktthema geben einen Überblick über aktuelle Standards, stellen gute Beispiele aus der Praxis vor und erlauben es, das eigene Tun zu reflektieren.
Romana Aumer
Romana Aumer
Working Capital Management & Projektcontrolling

"Durch Design Thinking und das agile Setup wurden sehr viel Energie und Kreativität frei."

Das Projekt "Working Capital Management Plus" der A1 Telekom Austria AG wurde erfolgreich nach der Scrum-Methode organisiert. Romana Aumer erläutert im Teil 3 einer Interviewserie, wie es gelang, getroffene Maßnahmen an die Linienorganisation zu übergeben und welche Fähigkeiten ein Controller für ein agiles Projektcontrolling haben sollte.
Romana Aumer
Romana Aumer
Controlling & Working Capital

"Working Capital wird von vielen Bereichen im Unternehmen beeinflusst und ist komplex."

Das Projekt "Working Capital Management Plus" der A1 Telekom Austria AG gehörte zu den drei Finalisten beim Controlling Excellence Award 2020 des Internationalen Controller Vereins. Projektleiterin Romana Aumer berichtet über den Erfolg des Projektes in einer Interviewserie. In Teil 1 erklärt sie, welchen Zweck das Projekt verfolgte und welche Vorgehensweisen sich bewährt haben.
Vier Projekttypen: Innovationsprojekte
Vier Projekttypen: Innovationsprojekte
Innovationsmanagement

Vielfalt, Kompetenz, Wettbewerb - Faktoren für erfolgreiche Innovationen

Manche Unternehmen schaffen es immer wieder mit neuen Produkten Konsumentenherzen höherschlagen zu lassen. Interne Gremien in Unternehmen entscheiden darüber, welche FuE-Projekte gefördert werden und welche nicht. Doch wie treffen sie diese Entscheidungen? Eine Gruppe von Wissenschaftlern hat die Entscheidungsmechanismen interner Gremien und deren Einfluss auf den Innovationserfolg analysiert.
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Zum Thema Projektmanagement
Haufe Shop: Wirksames Projektmanagement
Wirksames Projektmanagement

Projekte sind DER Hebel für Veränderungen in Unternehmen. Anhand zahlreicher Praxisbeispiele und einfacher, gut nachvollziehbarer Schritte macht der Autor transparent, wie Projekte konsequent und zielorientiert durchgeführt werden können.

Haufe Shop: Die Management-Toolbox
Die Management-Toolbox

Dieses Buch enthält alles, was Führungskräfte für ihre Führungsaufgaben brauchen: Umfassende Strategien und Tools zur effektiven Umsetzung von Innovation, Change Management, Produktivität und Digitalisierung. Es werden Methoden und Tools vorgestellt, die sich in der Praxis bewährt haben.

Entscheidungen vorbereiten: Business Cases im Controlling
Business Cases im Controlling

Fassen Sie in Ihrem Business Case alle relevanten Informationen eines Projekts, einer Investition oder einer Produktentwicklung übersichtlich zusammen. Überzeugen Sie durch logische Argumentation und aussagekräftiges Zahlenmaterial, um von Entscheidungsträgern "grünes Licht" zu bekommen.

Fachbeiträge & Kommentare
Recruiting: Bewerberinterviews / 2.2.1 Verhaltensbasierte Fragen
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