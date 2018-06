Die Studie der EBS beschäftigt sich mit dem Einfluss agiler Projektmanagementmethoden auf das Controlling. Bild: mauritius images / Westend61 / Rainer Berg

Welchen Einfluss haben agile Projektmanagementmethoden auf die Anwendbarkeit heutiger Controlling- und Steuerungsmechanismen? Dieser Frage geht eine aktuelle Studie der EBS Universität für Wirtschaft und Recht nach. Dazu ist jetzt die Expertise von Fach- und Führungskräften aus dem Projektmanagement und Projektcontrolling gefragt.

Mehr Agilität wagen

Mit der Studie sollen Erkenntnisse darüber gewonnen werden, welchen Einfluss der Grad der Agilität der in Innovationsprojekten angewendeten Projektmanagementmethoden auf die Steuerbarkeit dieser Projekte und den Projekterfolg hat.

Experten mit Erfahrung im Projektmanagement gefragt.

Zur Teilnahme eingeladen sind Projektleiter, Projektmanager sowie Product Owner von Innovationsprojekten, die sowohl ihre eigenen Steuerungsaktivitäten als auch die ihres Top Managements beurteilen können.

