Operatives Controlling

KI CoPilot Tax Sprechblase
KI CoPilot Tax Sprechblase
KI im Controlling

Microsoft Copilot im Controlling: Assistenz oder Revolution?

Künstliche Intelligenz (KI) hat das Potenzial, die tägliche Arbeit im Controlling grundlegend zu verändern. Mit Microsoft Copilot steht ein Werkzeug zur Verfügung, das weit über einfache Automatisierungen hinausgeht und den Controller auf ein neues Effizienzniveau heben kann. Anhand praktischer Beispiele in Excel zeigt Kristoffer Ditz, wo die Stärken und Schwächen von MS Copilot liegen und wie Controller das volle Potenzial dieser Technologie ausschöpfen können.
Nachdenklicher Geschäftsmann steht auf Leinwand mit Zeichnungen
Nachdenklicher Geschäftsmann steht auf Leinwand mit Zeichnungen

Controlling Grundlagen

Controlling bedeutet zielorientierte Unternehmenssteuerung und erfolgt nach dem Zyklus von Planung, Information, Konstrolle/Analyse und Steuerung. Controlling ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensführung und sollte als Philosophie unternehmensübergreifend und über alle Hierarchieebenen hinweg verankert sein. In diesem Top-Thema werden Aufgaben, Beruf sowie die wichtigsten Ausprägungen und Instrumente zum strategischen und operativen Controlling vorgestellt.
Controller Magazin 6/2022
Controller Magazin 6/2022
Controller Magazin Ausgabe 06/2.022

Reporting: Kennzahlen, Botschaften, Visualisierung

In dieser Ausgabe widmet sich das Controller Magazin mit dem Themenschwerpunkt Reporting einem der Eckpfeiler der Controllerarbeit. Das digitale Angebot wird zudem ab sofort ergänzt durch den exklusiven "Controlling Vordenker Podcast" in der Controller Magazin App. Darin berichten die CFOs renommierter Unternehmen über Herausforderungen und Lösungsansätze in ihren Unternehmen.
Controller Magazin März/April 2022
Controller Magazin März/April 2022
Controller Magazin Ausgabe 02/2.022

Aktuelle Methoden und Tools für Planung und Forecast

Planung und Forecasting sind DAS grundlegende Thema, mit dem sich Controllerinnen und Controller Tag für Tag befassen. Die damit verbundenen Schwierigkeiten und Herausforderungen haben sich in der letzten Zeit nochmals gesteigert. Da kann es hilfreich sein, einmal einen Schritt zurückzutreten, das eigene Vorgehen zu hinterfragen, sich neue Anregungen zu holen und auch einmal neue Wege auszuprobieren. Dazu soll diese Ausgabe einen Beitrag leisten.
Helmut Willmann
Helmut Willmann
Moderne Kostenrechnung

Leistungsverrechnung ade: Warum ein erfolgreicher Mittelständler die ILV abschafft

SICK, das steht für einen Global Player aus dem Schwarzwald – und für Controlling auf hohem Niveau. Jetzt hat SICK die bisherige, sehr detaillierte interne Leistungsverrechnung (ILV) weitgehend abgeschafft. In dieser Interviewreihe erläutert Helmut Willmann, Leiter Corporate Unit Controlling Services, den Auslöser dieser „Revolution“, die wichtigsten Veränderungen sowie die Ergebnisse und Erfahrungen.
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Verstehen und anwenden: KI und Data Science
Künstliche Intelligenz und Data Science verstehen und anwenden

Revolutionieren Sie Ihr Controlling mit KI und Data Science! Lernen Sie, wie Sie Tools wie Excel, Python & KNIME nutzen, KI-Agents in Forecasting und Reporting einsetzen und datengetriebene Methoden erfolgreich integrieren. Mit Best Practices zur sicheren Anwendung.
Wettbewerbsfähig bleiben: Controlling von Transformation
Controlling und Management von Transformation und Turnarounds

Das Buch ist ein umfassender Leitfaden für Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle anpassen müssen, um in einem sich verändernden Marktumfeld erfolgreich zu bleiben. Dazu liefert es Werkzeuge und Konzepte für die Implementierung von Transformationsprojekten.
Entscheidungen vorbereiten: Business Cases im Controlling
Business Cases im Controlling

Fassen Sie in Ihrem Business Case alle relevanten Informationen eines Projekts, einer Investition oder einer Produktentwicklung übersichtlich zusammen. Überzeugen Sie durch logische Argumentation und aussagekräftiges Zahlenmaterial, um von Entscheidungsträgern "grünes Licht" zu bekommen.
Fachbeiträge & Kommentare
Grundlagen des Human-Resour... / 2.4 Balanced Scorecard
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Grundlagen des Human-Resour... / 2.3 Kennzahlensysteme
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Performance Management mit dem Konzept des EVA
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Risikoprävention durch inte... / 4 Aufbau eines integrierten Unternehmenssteuerungssystems
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Der Controller als Bot & KI... / 2 RPA: „Der anweisungskonforme Operative“
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