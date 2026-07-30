Management Reporting

Paul Resch auf der Fachkonferenz Reporting & Analytics 2026
Paul Resch auf der Fachkonferenz Reporting & Analytics 2026
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026

Vom Rückspiegel zur Navigation: wie INSIGHT Reporting die Unternehmenssteuerung verbessert

Klassisches Reporting blickt in den Rückspiegel, doch Unternehmenssteuerung braucht den Blick nach vorne. Paul Resch zeigt, wie INSIGHT Reporting durch KI-gestützte Analysen, automatisierte Prozesse und neue Interaktionsformen Reporting in einen echten Steuerungshebel transformiert, mit mehr Wirkung bei gleichzeitig weniger Ressourceneinsatz.
François Merliot (l.) und Philipp Gerasimenko von Sandoz (r.)
François Merliot (l.) und Philipp Gerasimenko von Sandoz (r.)
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026

Konsolidierung 2.0 bei Sandoz: Neuausrichtung der Konzernkonsolidierung nach dem Spin-off

Mit dem Spin-off von Novartis musste Sandoz seine Finanzberichterstattung in kürzester Zeit neu aufstellen. François Merliot, Head of Consolidation & Reporting und Philipp Gerasimenko, Head of Financial Consolidation zeigten, wie es gelungen ist, eine moderne und integrierte Konsolidierungs- und Reporting-Lösung zu etablieren – und warum dabei insbesondere Datenintegration und klare Prozesse entscheidend waren.
Green Controlling Preis wird an Peer Brauer überreicht.
Green Controlling Preis wird an Peer Brauer überreicht.
Congress der Controller 2026

Sartorius Group gewinnt Green Controlling Preis 2026 für Aufbau eines integrierten ESG Performance Managements

Der ICV Péter Horváth Green Controlling Preis 2026 geht an ein Controllerteam der Sartorius Group. Ausgezeichnet wurde die Entwicklung eines ESG Performance Managements, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte in die Unternehmenssteuerung einbindet. Peer Brauer, Head of Finance & Controlling, nahm den Preis auf dem 50. Congress der Controller entgegen.
FK RepK Podiumsdiskussion Titelbild Serienbeitrag
FK RepK Podiumsdiskussion Titelbild Serienbeitrag
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025

Zwischen Vision und Praxis: Wie KI das Reporting verändert

In der Panel-Diskussion zur Zukunft des Reportings diskutierten Vertreter führender BI- und EPM-Anbieter die Fragestellung „Wie entwickelt sich das Reporting? – Welche Innovationen sind aus BI und AI zu erwarten?“ Experten von SAP, Oracle und Strategy erörterten mit Moderator Johannes Isensee von Horváth welche Rolle KI- und BI-Innovationen heute tatsächlich spielen, wie die Software-Anbieter das Thema angehen und welche Entwicklungen in den nächsten Monaten auf Controlling, IT und Fachbereiche zukommen.
Reporting und Konsolidierung: Philipp Claussen
Reporting und Konsolidierung: Philipp Claussen
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025

Modernisierung der globalen Finanzsysteme und des Reportings bei McDonald’s

McDonald’s begegnete ineffizienten Prozessen und mangelnder Standardisierung im Reporting mit der Einführung moderner Systeme und Data Analytics. Ziel war es, Transparenz, Datenqualität und Geschwindigkeit in der Finanzberichterstattung deutlich zu verbessern. Besonders stach der nutzerzentrierte Reporting-Ansatz hervor, den Philipp Claussen vorstellte.
Horváth Fachkonferenz Reporting 2025
Horváth Fachkonferenz Reporting 2025
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025

Reporting per „Executive App“: Die Kunst des Storytellings in der SAP Analytics Cloud

Wie lässt sich das Management Reporting so gestalten, dass es den Informationsbedarfen der Adressaten bestmöglich gerecht wird? Mit dieser Frage haben sich Yannic Schenkel und Jan-Christopher Sürig zur Weiterentwicklung der „Executive App“ beim Mittelständler „Refratechnik“ auseinandergesetzt. Dabei haben sie ein optimiertes Storytelling entwickelt, das die Analysepfade durch eine kaskadierende Struktur abbildet und durch eine konsequente Nutzerorientierung überzeugt.
Jens Gräf Titelbild
Jens Gräf Titelbild
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025

Impulse und Innovationen für Reporting und Konsolidierung

Unter dem Motto „Insights at the Speed of Change“ fand im Mai 2025 die 20. Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung statt. Auf der von Horváth ausgerichteten Tagung tauschten sich Fach- und Führungskräfte über aktuelle Trends, Technologien und Best Practices in der Welt der Konsolidierung und des Reportings aus. Über die Vorträge berichten wir in einer neuen Serie.
Fachkonferenz Reporting: Matthias Klewer und Bettina Langhans
Fachkonferenz Reporting: Matthias Klewer und Bettina Langhans
Fachkonferenz Reporting 2024

OTTO wird zur Plattform: Steuerung über den Deckungsbeitrag mit dem Tool "COIN"

OTTO hat sich in den vergangenen Jahren vom Händler zu einer Plattform weiterentwickelt, auf der das Unternehmen nicht nur eigene Produkte verkauft, sondern auf der auch andere Verkäufer ihre Produkte anbieten. Daraus ergaben sich neue Anforderungen an die Unternehmenssteuerung, die OTTO mit der aufgebauten COIN-Lösung abbilden kann. Bettina Langhans und Matthias Klewer berichteten von dieser Lösung.
Faktor Mensch
Faktor Mensch
Human Capital Reporting

Den Faktor Mensch sichtbar machen

Am 14. Oktober wird Weltnormentag gefeiert - denn: Normen und Standards erleichtern uns den Alltag. Das gilt nicht nur beispielsweise für Papierformate und Kreditkartengrößen, sondern auch für Normen im Personalwesen. Um mehr Transparenz und Vergleichbarkeit in Unternehmensberichten zu schaffen, übernahm das Deutsche Institut für Normung e. V. die DIN ISO 30414 für das Personalmanagement in sein Regelwerk. Die Infineon Technologies AG durchlief dazu als eines der ersten Unternehmen weltweit die ISO-Zertifizierung "Human Capital Reporting". Ein Erfahrungsbericht.
Dr. Jörg Engelbergs
Dr. Jörg Engelbergs
Fachkonferenz Reporting 2016

Wenn der Report zum TÜV muss: Laufende Überwachung des Reportings bei Zalando

Die Zalando SE behauptet sich erfolgreich in einem sehr dynamischen Marktumfeld. Jedoch steht das Management Reporting des Unternehmens, in dem Wachstum die einzige Konstante ist, vor besonderen Herausforderungen. Dr. Jörg Engelbergs, Vice President Controlling und Tobias Schönaich, Teamleader Controlling Platform and Reporting, zeigten auf, wie diesen begegnet wird:  BI Strategie, Mobile Reporting und Dashboards, Tool-TÜV.
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Sicherer entscheiden: Management Reporting im Wandel
Management Reporting im Wandel

Das Buch erläutert, wie KI, ESG und Self Service Reporting die Art und Weise, wie wir Berichte erstellen und nutzen, revolutionieren. Anhand von Praxisbeispielen und theoretischen Grundlagen erhalten Sie wertvolle Einblicke, um Ihr eigenes Berichtswesen zukunftssicher zu gestalten.
Fachbeiträge & Kommentare
Bertram/Kessler/Müller, Hau... / 2 Bisher mögliche Rahmenwerke
Kommentar
Demografischer Wandel: Aufg... / 1.3 Rolle des HR-Controllings beim Demografie-Management
Beitrag
Demografischer Wandel: Aufg... / 2.1 Status und Veränderung der Altersstruktur
Beitrag
Bertram/Kessler/Müller, Hau... / 4 Angaben im Einzelnen (Abs. 3)
Kommentar
Bertram/Kessler/Müller, Hau... / 3.4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen
Kommentar
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