Konzern

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Technology Business Management

Verrechnungspreismanagement für IT-Dienstleistungen: Balance zwischen Compliance und Controlling

Die Verrechnung von IT-Dienstleistungen in multinationalen Unternehmen ist kompliziert und muss den Anforderungen mehrerer Parteien gerecht werden. Technology Business Management (TBM) bietet ein kennzahlenbasiertes, transparentes Modell für das IT-Finanzmanagement, das nicht nur die steuerliche Compliance, sondern auch die interne Verantwortlichkeit, Kostenoptimierung und strategische Abstimmung zwischen IT- und Geschäftsbereichen unterstützt.
Marco Wagner, Petra Geschonke, Martin Momberg
Marco Wagner, Petra Geschonke, Martin Momberg
Planungsfachkonferenz 2025

Zielsetzung in der Konzernplanung optimieren: Wie DHL Excel durch eine BI-Lösung ersetzt

In ihrem Vortrag zeigten Martin Momberg, Petra Geschonke und Marco Wagner, wie die DHL-Group ihren Zielsetzungsprozess innerhalb der Konzernplanung erfolgreich digitalisiert und effizienter gestaltet hat. Unter dem Motto "Raus aus dem Excel, rein ins System" stand der Umstieg von manuellen Excel-Landschaften hin zu einer leistungsfähigen, modernen Planungsplattform in IBM Planning-Analytics im Mittelpunkt.
Finanzcharts mit Taschenrechner und Buntstift
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BFH Kommentierung

Ermittlung fremdüblicher Zinsen auf Konzerndarlehen

Für die Ermittlung fremdüblicher Darlehenszinssätze ist vor Anwendung der sog. Kostenaufschlagsmethode zu prüfen, ob die Vergleichswerte mithilfe der Preisvergleichsmethode ermittelt werden können. Das gilt auch für unbesichert gewährte Konzerndarlehen. Für die Beurteilung der Bonität ist nicht die Kreditwürdigkeit des Gesamtkonzerns, sondern die Bonität der darlehensnehmenden Konzerngesellschaft maßgebend ("Stand alone"-Rating).
Richter im Gerichtssaal
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BFH Kommentierung

Einkünftekorrektur bei Abschreibung auf unbesicherte Darlehensforderung im Konzern

Art. 9 Abs. 1 OECD-MustAbk (hier: Art. 9 Abs. 1 DBA-Türkei 2011) beschränkt den Korrekturbereich des § 1 Abs. 1 AStG nicht auf sog. Preisberichtigungen, sondern ermöglicht auch die Neutralisierung der gewinnmindernden Ausbuchung einer Darlehens- und Zinsforderung oder einer Teilwertabschreibung hierauf. Einer Einkünftekorrektur nach § 1 Abs. 1 AStG steht bei Geschäftsbeziehungen mit Tochtergesellschaften aus Drittstaaten das Unionsrecht nicht entgegen.
Close-up of paper chain figures
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Freistellung vom Kartellverbot gem. § 3 GWB

Beteiligung von Großunternehmen an Mittelstandskartellen nur ausnahmsweise zulässig

Ein Großunternehmen kann nur Teilnehmer einer kartellrechtlich zulässigen Mittelstandskooperation sein, wenn seine Teilnahme unerlässlich ist, um die Kooperationsziele zu verwirklichen und mit dem Mittelstandskartell einen spürbaren Beitrag zu einer ausgewogenen Marktstruktur zu leisten und es selbst Defizite in seiner Marktstellung gegenüber anderen Großunternehmen aufweist, die mit der Kooperation abgemildert werden.
Zukunft
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Konzerncontrolling 2020

Konzerncontrolling 2020: Entwicklungstendenzen und Herausforderungen

Die besondere Organisationsform des Konzerns erfordert auch eine besondere Herangehensweise an das Controlling. Dies findet in Abteilungen, die den Namen Konzern- oder Beteiligungscontrolling tragen, statt. Die konkrete Tätigkeit richtet sich stark danach, wie der Konzern strukturiert ist. Erkenntnisobjekte des Konzerncontrollings sind sowohl der Konzern als Ganzes und die Konzernfunktionen als auch die einzelnen Beteiligungen. Empirische Untersuchungen zeigen, dass das Konzerncontrolling zumeist die bereichsübergreifenden methodischen und überwachenden Aufgaben übernimmt.
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Topaktuell kommentiert: Die Körperschaftsteuer
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GmbH, Konzern oder gemeinnützige Körperschaft – Fehler im Körperschaftsteuerrecht kosten Zeit und Geld. Der Dötsch kommentiert KStG & UmwStG präzise und praxisnah. Verfasst ausschließlich von Angehörigen der Finanzverwaltung – für maximale Rechtssicherheit. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen!

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