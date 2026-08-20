IASB

Zwei Männer arbeiten an Bilanz
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IFRS

DRSC und IDW nehmen Stellung zum IASB Entwurf Bilanzierung nach der Equity-Methode

Der International Accounting Standards Board (IASB) hat am 19.9.2024 den IASB/ED/2024/7 Bilanzierung nach der Equity-Methode – IAS 28 Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen (überarbeitet 202x) veröffentlicht. DRSC und IDW haben nunmehr zu diesem Entwurf Stellung genommen. Beide Organisationen bemängeln, dass der IASB keine konzeptionelle Würdigung der Equity-Methode vorgenommen hat.
Bilanzierung, Report, Finanzen
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IFRS

IASB veröffentlicht den Entwurf „Bilanzierung nach der Equity-Methode“

Der IASB hat den IASB/ED/2024/7 „Equity Method of Accounting – IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures (revised 202x)“ veröffentlicht. Der Entwurf adressiert insbesondere Anwendungsfragen zur Equity-Methode. Mit den Vorschlägen soll eine einheitlichere Bilanzierungspraxis erreicht werden, was in der Folge zu vergleichbareren und verständlichen Informationen für die Nutzer von Abschlüssen führen soll.
Grafik IFRS
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IASB

IAS 12: Änderung zum Ansatz latenter Steuern aus einer einzigen Transaktion veröffentlicht

Die Änderung an IAS 12 schränkt den Anwendungsbereich der Ausnahme zur initial recognition exemption ein, mit besonderer Relevanz für IFRS 16 Anwendungsfälle. Durch die Änderungen soll klargestellt werden, wie Unternehmen latente Steuern auf temporäre Differenzen im Zusammenhang mit Leasingverhältnissen (leases) sowie Stilllegungs- und Rückbauverpflichtungen (decommissioning obligations) bilanzieren sollen.
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Gut gerüstet für das Financial Reporting: IFRS visuell
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Orientierung durch klar strukturierte Darstellung: Der bewährte Band bietet einen leicht verständlichen Zugang zu den zunehmend komplexer werdenden Standards und ermöglicht eine vertiefende Einarbeitung in die IASB-Rechnungslegung.
Fachbeiträge & Kommentare
Kapitel 1: Einführung in di... / 3.3.1.2 Institutionelle Einbindung, Organisation und Zielsetzung des IASB
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Kapitel 1: Einführung in di... / 3.3.1.3 Verlautbarungen des IASB
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Kapitel 1: Einführung in di... / 3.3 Supranationale Ebene
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