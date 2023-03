ISSB bekennt sich zur integrierten Berichterstattung

An dem Symposium in Montreal Mitte Februar 2023 nahmen mehr als 1.000 Personen aus 45 Ländern teil.

Der International Sustainability Standards Board (ISSB) veranstaltete ein Nachhaltigkeitssymposium, um die weltweite Harmonisierung von anlegerorientierten Nachhaltigkeitsangaben zu diskutieren, die neben die Regulierung der EU treten sollen. 7 wichtige Erkenntnisse des Symposiums sind hervorzuheben.

Die 7 wichtigsten Erkenntnisse des Symposiums

Zu den wichtigsten Erkenntnissen des Nachhaltigkeitssymposiums des ISSB gehören:

Die ISSB-Standards stehen kurz vor der Veröffentlichung (voraussichtlich im 2. Quartal 2023). Die SASB-Standards sind ein praktisches Instrument zur Umsetzung von IFRS S1 und S2 und werden mindestens 4 Jahre lang unterstützt. Die globale Vergleichbarkeit bleibt von größter Bedeutung. Die Rechtskreise befassen sich aktiv mit den ISSB-Standards. Der Aufbau von Kapazitäten ist entscheidend für den Erfolg des ISSB. Der ISSB hat sich verpflichtet, Leitlinien zu veröffentlichen, die anerkennen, dass die Unternehmen unterschiedlich gut vorbereitet und in der Lage sind, S1 und S2 anzuwenden. Die Arbeiten zur Förderung der integrierten Berichterstattung sind noch nicht abgeschlossen. Die Unterstützung für Angaben zur Nachhaltigkeit in der Privatwirtschaft wächst.

Zusammenarbeit von ISSB und IASB

Die Konzepte des Integrated Reporting Framework sind in IFRS S1 eingebettet, und zwischen dem ISSB und dem International Accounting Standards Board (IASB) wird daran gearbeitet, das Integrated Reporting Framework und den Management Commentary des IASB (Hinweise auf einen "Lagebericht" neben dem Jahresabschluss, bislang nur als unverbindliche Leitlinie vorliegend) enger zu integrieren. Andreas Barckow, Vorsitzender des IASB, kommentierte dazu:

"Es ist allgemein anerkannt, dass die integrierte Berichterstattung einen Fortschritt gegenüber der traditionellen Buchhaltung darstellt, und je mehr wir diese Familie in unserer Nähe halten können, desto inspirierender wird diese gesamte Reise."

ISSB stützt sich auf Konzepte im Integrated Reporting Framework

Ein neuer Schritt in Richtung integrierter Berichterstattung ist die Entscheidung des ISSB, sich auf Konzepte im Integrated Reporting Framework zu stützen, um die Verbindung zwischen Nachhaltigkeit und finanzieller Wertschöpfung zu beschreiben und zu festzuhalten, wie die Fähigkeit eines Unternehmens, Investoren finanziellen Wert zu liefern, untrennbar mit den Stakeholdern verbunden ist, mit wem es arbeitet und dient, der Gesellschaft, in der es tätig ist, und den natürlichen Ressourcen, auf die es zurückgreift. Der ISSB wird sich in Kürze über die Konnektivität zwischen Nachhaltigkeitsangaben und Jahresabschlüssen beraten, einschließlich der Erwägung, wie der Rahmen für die integrierte Berichterstattung und der Management Commentary des IASB integriert und darauf aufgebaut werden kann.

Weitere Veranstaltungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung

Weitere Veranstaltungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung finden mit

der IFRS Sustainability Integrated Reporting Conference am 12. Juni in Frankfurt und

der IFRS Foundation Conference am 26.-27. Juni 2023 in London statt.

