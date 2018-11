Die neuesten Änderungen des IASB sollen das Konzept der Wesentlichkeit vereinheitlichen, führen aber nicht zu weitreichenden Änderungen.

Am 31.10.2018 hat der International Accounting Standards Board (IASB) Änderungen an IAS 1 und IAS 8 – Definition of Material – herausgegeben. Das Projekt zu Wesentlichkeit ist Ausfluss der 2012 gestarteten Angabeninitiative des IASB. Ende 2017 wurde ein Leitliniendokument „IFRS Practice Statement Making Materiality Judgements“ zusammen mit dem Entwurf dieser Änderung (ED/2017/6) veröffentlicht. Nun wurde das finale Amendment herausgegeben.

Ziel der Änderung ist eine Vereinheitlichung der Definition von Wesentlichkeit in allen IFRS und dem Rahmenkonzept sowie eine Verhinderung der Verschleierung wesentlicher durch unwesentliche Informationen. Dafür wird eine Klarstellung der Definition von „wesentlich“ vorgenommen.

Die geänderte Definition lautet:

Information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements, which provide financial information about a specific reporting entity.