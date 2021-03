Mietkonzessionen nach IFRS 16

Anzuwenden war das Amendment wahlweise auf Covid-19-bedingte reduzierte Mietzahlungen, die vor oder am 30. Juni 2021 fällig sind. Nun soll die Anwendung verlängert werden.

Das IASB hat in einer zusätzlichen Sitzung im März für die Verlängerung des zeitlich befristeten Amendement zu Covid-19 bedingten Mietkonzessionen um ein Jahr gestimmt.

Der IASB hat im Mai 2020 das bereits in EU-Recht übernommene Amendment to IFRS 16 „Covid-19-Related Rent Concessions“ veröffentlicht und damit temporäre Erleichterungen zur Abbildung von Mietkonzessionen für Leasingnehmer bereitgestellt. Die Erleichterung erlaubt es, bestimmte Mietzugeständnisse im Zusammenhang mit Covid-19 nicht als lease modifications darzustellen (sondern als negative variable lease payments). Ebenso sind zusätzliche Angabepflichten bei Inanspruchnahme zu beachten (IFRS 16.60A).

Anzuwenden war das Amendment wahlweise auf Covid-19-bedingte reduzierte Mietzahlungen, die vor oder am 30. Juni 2021 fällig sind. Seit der Veröffentlichung hat der IASB Rückmeldungen von Investoren erhalten, die aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der Pandemie der Meinung waren, dass die Kriterien für die Anwendung der praktischen Erleichterung zeitlich erweitert werden sollten.

Beschluss des IASB vom 10. März 2021

Als Reaktion hatte der IASB den Entwurf ED/2021/2 Covid-19-Related Rent Concessions beyond 30 June 2021 am 11. Februar 2021 veröffentlicht. Darin schlägt der IASB vor den Zeitraum, über den ursprünglich fällige Leasingzahlungen reduziert werden können, vom 30. Juni 2021 um ein Jahr auf den 30. Juni 2022 zu verlängern. Die Änderung soll verpflichtend für jährliche Berichtsperioden anzuwenden sein, die am oder nach dem 1. April 2021 beginnen.

Die im Entwurf enthaltenen Vorschläge hat der IASB in einem zusätzlichen Meeting vom 10. März 2021 mit der Mehrheit der Stimmen (vorläufig) bestätigt. Die Änderungen des ED sollen unter Hinzunahme eines zusätzlichen erläuternden Paragraphen zur transition (additional explanatory transition paragraph) finalisiert werden (Agenda Paper 32A). Weiterhin beschloss das Board den Abstimmungsprozess für die Änderung des IFRS 16 ohne erneute Veröffentlichung zu beginnen.

Das finale Amendment soll am 31. März 2021 veröffentlicht werden.

Für EU-IFRS-Bilanzierer setzt eine Anwendung – nach finaler Veröffentlichung – noch ein vorheriges Endorsement voraus.