28.07.2016 | In eigener Sache

Manager erwarten eine Aufbereitung der Informationen, die es ihnen ermöglicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. In der Praxis klafft aber weiterhin eine Lücke bei der Integration moderner Visualisierungsansätze in Managementberichte. Mit aktuellen Design-Konzepten und Umsetzungslösungen setzt die Neuerscheinung von Haufe genau dort an.

Führungskräfte erwarten ein inhaltlich und visuell überzeugendes Management Reporting, um richtige Entscheidungen treffen zu können. Dieses Buch zeigt, wie man moderne Visualisierungsansätze in Ihre Berichte und Dashboards integriert und so für bessere Informationsqualität sorgt. Anhand zahlreicher Beispielen wird die gelungene Umsetzung von Design- und Gestaltungskonzepten in Berichtsstandards dargestellt. Außerdem liefert das Werk detaillierte Empfehlungen, um die Herausforderungen bei der Realisierung interaktiver und mobiler Managementberichte zu meistern.

Der Inhalt (Auswahl)

Management Reporting: Stand und Herausforderungen

Standardisierte Reporting- und Visualisierungskonzepte in Unternehmen einführen und durchsetzen

Texte, Kommentierungen und Storytelling als wichtiges Instrument im modernen Reporting

Qualitätsrichtlinien für das Berichtswesen der Berliner Sparkasse

Standardisierung des Reportings bei der Minimax GmbH & Co. KG

Reporting im Verteidigungsministerium: mit einfachen Regeln komplexe Sachverhalte treffend darstellen

Gestaltung von Managementcockpits und Dashboards in Unternehmen

Mobiles Top-Management Reporting zur Vertriebssteuerung eines Mobilfunkunternehmens

Reporting auf dem Smartphone bei adidas

Visualisierung von interaktiven Managementberichten auf mobilen Geräten

Die Herausgeber:

Dr. Christian Schneider ist Berater bei der hwh Gesellschaft für Transport- und Unternehmensberatung. Kai-Uwe Stahl und Andreas Wiener sind Geschäftsführer der reportingimpulse GmbH.

Managementberichte gekonnt visualisieren

Standards und Design-Grundsätze für ein aussagekräftiges Reporting

288 Seiten, vierfarbig, 79 EUR

ISBN 978-3-648-08044-3 Weitere Informationen

