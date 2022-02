Grundsätzlich sollte das Einkaufsvolumen im Verhältnis zum Umsatz konstant bleiben oder über mehrere Jahre sogar sinken. Steigt das Einkaufsvolumen über einen längeren Zeitraum schneller als der Umsatz, ist das oft ein Gefahrensignal. Wird nichts unternommen, sinken Rohertrag und Gewinn. Auch die Liquidität wird belastet. In der aktuellen Situation mit regelmäßigen Preissteigerungen sollte überlegt werden, die Kennzahl zweizuteilen: Einmal mit einer Mengenkomponente (z.B. Einkaufmenge * 100 / Absatzmenge) und einer Volumenkomponente (Einkaufsvolumen in Euro * 100 / Umsatz). So lässt sich besser erkennen, wodurch Veränderungen verursacht werden. Bleibt z.B. die Mengenkomponente stabil, funktioniert der Produktionsprozess i.d.R. gut und man hat "nur" ein Kostenproblem. Hier gilt es u.a. nach Möglichkeiten zu suchen, diese an den Kunden weiterzugeben.

Vom Einkauf verantwortetes Volumen

Bestellvolumen durch Einkauf * 100 / Einkaufsvolumen