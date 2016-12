05.03.2015 | News Berufliche Weiterbildung

Do it yourself: Viele Mitarbeiter organisieren Lernen selbst

Bild: Veer

Oft wird in der Diskussion um berufliche Weiterbildung ein Trend hin zu informellem und selbstorganisiertem Lernen beschworen. Eine neue Studie bestätigt: Viele Arbeitnehmer bilden sich durch "Learning by Doing" und kollegialen Austausch weiter. Manche haben jedoch keine andere Wahl.