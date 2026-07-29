Berufliche Weiterbildung

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Worauf Unternehmen bei Micro-Credentials achten sollten

Die Währung der Zukunft heißt Kompetenz. Immer mehr Unter­nehmen stellen auf skillbasierte Weiterbildung um. Dabei spielen Micro-Credentials eine ent­scheidende Rolle. Doch in der Personal­entwicklung fristen diese Zertifikate immer noch ein Nischen­dasein, obwohl sie zum strategischen Game­changer werden können. Worauf Unternehmen bei der Einführung der flexiblen Lerneinheiten achten müssen.

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Preißer/Seltenreich/Königer... / 2.16.5 Ausbildung
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