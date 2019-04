Weiterbildung: Marché International setzt auf E-Learning

Lernen am Arbeitsplatz: Mitarbeiter von Marché International lernen Produkt­eigenschaften durch den Blick auf ihr Smartphone.

Als global tätiges Gastronomieunternehmen ist es für Marché International erfolgsentscheidend, dass neue Mitarbeiter schnell im Unternehmen ankommen. Daher setzt das Unternehmen für die interne Kommunikation unter anderem auf eine eigene Mitarbeiter-App, die einen schnellen und unkomplizierten Austausch der Mitarbeiter untereinander ermöglicht.

Marché International beschäftigt derzeit rund 2.800 Mitarbeitern in elf Ländern. Für das Gastrounternehmen gehört es zum Standard, bei den Mitarbeitern regelmäßig wichtigen Pflichtstoff wie zum Beispiel Hygienestandards aufzufrischen und allen die gleiche Chance zu geben, sich kontinuierlich weiterzubilden. Daher setzt das Unternehmen „Marché International“ für die interne Kommunikation eben auch auf eine eigene Mitarbeiter-App, die mit Gamification-Elementen das Lernen erleichtert.

Quizduell: Spielerisch dazulernen

Bei Marché International arbeiten etwa 95 Prozent aller Angestellten im Service oder in der Küche, wo ihnen kein Computer für die interne Kommunikation zur Verfügung steht. Gerade sie müssen aber bestmöglich über die wichtigsten Neuigkeiten aus dem Unternehmen unterrichtet sein und die Möglichkeit haben, unkompliziert Fragen zu stellen. Dafür steht ihnen die Marché-Mitarbeiter-App „M-Talk“ zur Verfügung. In offenen Foren können sie sich hier themenspezifisch informieren, operative Herausforderungen besprechen oder sich gegenseitig inspirieren.

„Wir haben so als Unternehmen die Möglichkeit, wesentlich direkter auf die Belange unserer Angestellten in den Restaurants zu reagieren und ihnen eine Stimme zu geben.” Judith Sparber, Chief Human Resources Officer, Marché International Click to tweet

Das schafft Vertrauen und stärkt die Bindung zum Unternehmen. Darüber hinaus bietet Marché International seinen Mitarbeitern in allen Ländern die Chance, sich kontinuierlich digital weiterzubilden und spielerisch wichtige Standards aufzufrischen. „E-Learning ist für uns ein wichtiges Thema. Unsere Welt verändert sich rasant, da müssen alle stetig dazulernen. Heutzutage hat aber niemand mehr Zeit, stundenlang in Seminaren zu sitzen. Daher fragen wir uns immer: Wo können wir unsere Mitarbeiter abholen? Und das Digitale spielt in unserem Alltag ja bereits eine wichtige Rolle“, erklärt Barbara Nietzel, Referentin für Personalentwicklung bei Marché.

E-Learning als Zusatzangebot

Wichtig ist, dass die Lerneinheiten unterhaltsam und leicht konsumierbar sind. Daher setzt Marché International auf Gamification-Elemente, also spielerische Einheiten, die den Lernerfolg und die Teilnehmermotivation steigern. So wurde zum Beispiel standortübergreifend zu einem Quizduell aufgerufen, bei dem Fragen zum Unternehmen und rund um das Thema Gastronomie beantwortet werden konnten. Als Preis wartete ein attraktiver Gutschein für ein Abendessen zu zweit in einem Restaurant der Wahl.

Mehr über die Firmenphilosophie lernen

„Mir hat das Quizduell große Freude gemacht – ich konnte viel über das Unternehmen und die Philosophie lernen. Außerdem habe ich mich sehr über den Gutschein gefreut. Es ist schön, einmal selbst der Gast zu sein und sich verwöhnen zu lassen“, so der glückliche Gewinner Christoph Scholz. Ablösen wird die digitale Kommunikation den Face-to-face-Austausch aber nicht. „Der menschliche Kontakt steht für uns eindeutig im Vordergrund. E-Learning ist für unsere Mitarbeiter einfach ein zusätzliches Angebot, das gut ankommt“, so Barbara Nietzel abschließend.

