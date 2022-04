Agile Umsetzung der Business-Partnering-Strategie

Professor für agiles Management an der Erasmus Hochschule Basel

Was ist Business Partnering? Seit einigen Jahren beschäftigten sich Unternehmen mit dem Business-Partnering-Modell und führen dies im Controlling ein. Der Business Partner im Controlling unterstützt das Management als Berater. Daneben gibt es weitere Rollen wie der Controller als Analyst oder Governor. Angesichts der schnellen Veränderungen in Umwelt (z. B. mit der Corona-Pandemie) und Technologie (wie der Digitalisierung von Prozessen) gewinnt der Business Partner im Controlling immer mehr an Bedeutung. Das OKR Rahmenwerk bietet sehr gute Voraussetzung zur agilen Umsetzung einer Business-Partnering-Strategie.