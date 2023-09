Bild: WHU Otto-Beisheim-School of Management/Institut für Management & Controlling Dr. Dieter Kahling, Vice President Group Controlling der Henkel AG & Co. KGaA

Welche Rolle spielt das Supply Controlling im Umgang mit den zahlreichen Krisen der vergangenen Jahre? Welchen Beitrag leisten BI-Tools, um die Transparenz in der gesamten Supply Chain zu verbessern? Antworten auf diese Fragen gab Dr. Dieter Kahling in einem aufschlussreichen Vortrag. Besonders interessant waren die Tools zur Produktzusammensetzung und zur Preisentwicklung.

Jüngste Supply Shocks und deren Auswirkungen auf die Materialpreise

In den vergangenen drei Jahren gab es eine beispiellose Anzahl an Supply Shocks, verursacht durch verschiedene Ereignisse wie die Klimakrise, Handelskonflikte und den Krieg in der Ukraine. Henkel sah sich infolgedessen wie viele andere Unternehmen mit stark steigenden Materialkosten konfrontiert und vor neue Herausforderungen im Procurement gestellt. Als strategische Partner des Procurements trägt das Supply Controlling auch dazu bei, Transparenz über die Entwicklung von Materialpreisen zu schaffen.

Rolle des Supply Controllings bei Henkel

Dr. Dieter Kahling, Vice President Group Controlling der Henkel AG & Co. KGaA, gewährte in seinem Vortrag detaillierte Einblicke in das Supply Controlling des Unternehmens. Das Supply Controlling bei Henkel konzentriert sich unter anderem darauf, die Entwicklungen bei Einkaufs- und Materialpreisen zu analysieren und zu erklären. Darüber hinaus hat es die Mission,

unabhängige Beratung und Lösungen für den Einkauf zu bieten,

das Risikomanagement zu unterstützen,

Business Intelligence bereitzustellen und

die interne Kommunikation der Materialkosten zu übernehmen.

Rohstofftrends und Materialkostenprognosen mit Hilfe von Business Intelligence ableiten

Um Transparenz für Einkäufer, aber auch für die gesamte Wertschöpfungskette bis hin zum Verkauf zu schaffen, hat das Supply-Controlling interne Tools entwickelt:

Ein Business Intelligence-Tool visualisiert die chemische Zusammensetzung von Rohstoffen. Es ermöglicht Einkäufern, besser zu verstehen, aus welchen Bestandteilen ein Produkt besteht, und liefert Informationen zur Preisentwicklung von Rohstoffen in den letzten Jahren.

visualisiert die chemische Zusammensetzung von Rohstoffen. Es ermöglicht Einkäufern, besser zu verstehen, aus welchen Bestandteilen ein Produkt besteht, und liefert Informationen zur Preisentwicklung von Rohstoffen in den letzten Jahren. Mit Hilfe eines Benchmark-Tools können Einkäufer Preise von Rohstoffen und deren Entwicklung vergleichen. Es liefert ihnen einen Indikator dafür, wie sich Rohstoffpreise entwickeln werden.

Zur Nachverfolgung von Rohstoffen entlang der gesamten Lieferkette bis zum Kunden wurde ein Value Chain Steering Tool entwickelt. Es zeigt Materialflüsse End-to-End vom Lieferanten bis zum Kunden.

Bild: Henkel / WHU Otto-Beisheim-School of Management, IMC Value Chain Steering Tool zur Materialkostenanalyse und -Forecasting

Daten helfen, die Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erhöhen

Die drei internen Tools unterstützen laut Dr. Kahling nicht nur das Supply Controlling bei der Steuerung, sondern auch das Sales Controlling und Business Unit Controlling auf lokaler, regionaler und Konzernebene dabei, Entscheidungen für Preisentwicklungen zu treffen. Dr. Dieter Kahlings Vortrag endete mit einem Zitat von Sherlock Homes: „It is a capital mistake to theorize before one has data” und einem Plädoyer an Controller, Daten zu nutzen, um Transparenz für die gesamte Wertschöpfungskette zu schaffen

Zum WHU Campus for Controlling

Der diesjährige WHU Campus for Controlling fand am 8. September 2023 auf dem Campus in Vallendar statt. Die Referenten beschäftigten sich mit der Frage, wie die digitale Transformation, neue Technologien und neue Managementansätze die Zukunft des Controllings auf unterschiedliche Weise gestalten. Zu der Veranstaltung kamen rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Der 18. WHU Campus for Controlling findet am 6. September 2024 auf dem WHU Campus in Vallendar statt.