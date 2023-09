Digitalisierungsaufgaben dominieren weiterhin die Zukunftsthemen des Controllings

Digitalisierungsthemen beherrschen weiterhin die Controlling-Agenda. Das ist das Ergebnis des aktuellen WHU-Controller Panels, das Prof. Dr. Utz Schäffer vorstellte. Die Umsetzung wird jedoch von diversen Problemen behindert. Daneben hat ein anderes Thema wieder deutlich an Bedeutung gewonnen.

Prof. Dr. Utz Schäffer, Direktor des Instituts für Management und Controlling, gewährte im Rahmen des 17. Campus for Controlling spannende Einblicke in die Ergebnisse der fünften Zukunftsstudie des WHU Controller Panels. Digitalisierungsthemen beherrschen weiterhin die Controlling-Agenda, gleichzeitig sind aber nur wenig Kapazitäten in den Unternehmen vorhanden, um die Digitalisierung wirklich voranzutreiben. Darüber hinaus ist das Thema der Nachhaltigkeit (ESG) wieder im Kommen: Controller erwarten eine deutliche Zunahme der Bedeutung.

Digitalisierung: Das Controlling ist spät dran

Digitalisierungsthemen stehen im Ranking der Zukunftsthemen (bezogen auf die erwartete Bedeutung in fünf Jahren) weiterhin ganz oben auf der Controlling-Agenda. Sechs der Top-Ten-Themen drehen sich um Digitalisierung: „Informationssysteme“ und „Datenmanagement“ positionieren sich in der Einschätzung der Befragten unverändert auf den Plätzen 1 und 2. Erstmalig auf den Plätzen 3 und 4 sind die Themen „Digital Literacy“ und „Business Analytics“, gefolgt von „Data Governance“ und „Prozessautomatisierung“. Zurzeit scheinen die meisten Controllingabteilungen aber nicht ausreichend auf die digitale Disruption vorbereitet zu sein. Die meisten Controller geben an, dass ihr Controlling keine umfassende digitale Strategie hat und zudem nicht genug in die Digitalisierung investiert wird.

Bild: Vorabauszug aus dem Beitrag von Schäffer/Reimer aus „Controlling“, Heft 1/2024. Die Top-11 auf der Controlling-Agenda

Nachhaltigkeit (ESG) ist wieder im Kommen

Den größten Sprung im Ranking hat erwartungsgemäß das Thema Nachhaltigkeit gemacht – vor drei Jahren noch auf Platz 20 liegt das Thema nun auf Platz 10. Die aktuelle Bedeutung ist jedoch vergleichsweise niedrig, da die meisten Unternehmen noch mit der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen kämpfen („report and comply") und sich erst langsam in Richtung Integration von ESG in die finanzielle Steuerungsinfrastruktur bewegen.

Neue „digitale“ Controllerrollen werden wichtiger

Im Kontext der Digitalisierung verändern sich die Anforderungen an Controller und dementsprechend auch die Rollen, die Controller in Zukunft übernehmen müssen. Vor allem in großen Unternehmen wird die Bedeutung der neuen Controllerrollen (Data Scientist, Data Expert, Analytics Translator, …) erkannt. Neue Controllerrollen finden sich auf Anhieb auf Platz 11 des Rankings; unter großen Unternehmen kommen sie mit Platz 9 direkt in die Top Ten. Bereits 2019 wurden in der WHU-Delphi-Studie insgesamt neun potenzielle zukünftige Controllerrollen identifiziert, die in

neue Kernrollen (Business Partner, Change Agent, Decision Scientist, Functional Expert, Guardian) und

(Business Partner, Change Agent, Decision Scientist, Functional Expert, Guardian) und unterstützende Rollen (Data Engineer, Data Scientist, Service Expert, Scorekeeper)

eingeteilt werden. Das führt dazu, dass sich Controller verstärkt spezialisieren müssen und rollenspezifische Kompetenzprofile in den Vordergrund treten werden.

Nicht (mehr) in den Top Ten – die Absteiger

Trotz ihrer offensichtlichen Relevanz haben es „Volatilität“ und krisenbezogene Themen („Krisenmanagement“, „Resilienz“, „Risikomanagement“) nicht in die Top Ten der Zukunftsthemen geschafft. Obwohl in aller Munde, findet sich auch „Agiles Controlling“ nicht in den Top Ten – es ist sogar um einige Plätze nach hinten gerutscht.

Transformation des Controllings

Nach der ausführlichen Vorstellung der Zukunftsthemen stellte Prof. Dr. Utz Schäffer die Kernfrage, was es für eine erfolgreiche Transformation des Controllings brauche. Dazu skizzierte er als Lösungsmöglichkeit einen dreistufigen Prozess:

Einsatz von Technologie (innerhalb gegebener Prozesse, Struktur und Kultur), Optimierung von Prozessen und Anpassung der Organisationsstruktur, kultureller Wandel und Führung.

Zum WHU Campus for Controlling 2024

Der diesjährige WHU Campus for Controlling fand am 8. September 2023 auf dem Campus in Vallendar statt. Die Referenten beschäftigten sich mit der Frage, wie die digitale Transformation, neue Technologien und neue Managementansätze die Zukunft des Controllings auf unterschiedliche Weise gestalten. Zu der Veranstaltung kamen rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Der 18. WHU Campus for Controlling findet am 6. September 2024 auf dem WHU Campus in Vallendar statt.