Wie verändert künstliche Intelligenz die Geschäftswelt? Christian Schätz, CFO von Microsoft Deutschland, gab einen umfassenden Einblick in den wirtschaftlichen Einfluss von Technologie, die Reise von Microsoft und die Chancen für die Zukunft. Dabei dürften Unternehmen aber nicht nur in die Technologie investieren.

Der wirtschaftliche Einfluss von KI

Die digitale Revolution hat einen signifikanten Einfluss auf das weltweite Bruttoinlandsprodukt (BIP). KI-Tools werden nicht nur für Aufgaben wie Code-Reviews eingesetzt, sondern beeinflussen und transformieren mittlerweile Branchen und Prozesse in einem nie dagewesenen Ausmaß. Während die Technologieentwicklung früher Jahre dauerte, um bedeutende Fortschritte zu erzielen, zeigte Schätz auf, dass die jüngsten KI-Innovationen innerhalb von Monaten von Millionen genutzt werden. Schätz betonte darüber hinaus den wahren "Impact" der KI und zitierte Beispiele, wie die Erreichung der menschlichen Parität von Objekterkennung und die Entwicklung hin zur Fragenbeantwortung innerhalb weniger Jahre.

Bild: Microsoft / WHU Otto-Beisheim-School of Management, IMC Wie Technologie die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts treibt

Microsofts KI-Reise

Microsoft hat seinen Fokus auf Effizienzgewinnung bei End-to-End Prozessen gelegt, wie das "procure to pay" Beispiel zeigt, bei dem die Transaktionskosten drastisch gesenkt wurden. Umsatzwachstum bei Microsoft war einst an ein proportionales Mitarbeiterwachstum gebunden, doch die Technologie der letzten Jahre kann diesen Bedarf nun substituieren. Dies wurde durch Investitionen in Technologie und Kultur erreicht. Schätz betonte, dass echte Veränderungen nur dann möglich sind, wenn nicht nur Unternehmensprozesse, sondern auch die Unternehmenskultur entsprechend angepasst werden.

Praktische Anwendungen von KI bei Microsoft

Als konkretes Beispiel nannte Schätz ein "Forecasting"-Tool, das mittels maschinellen Lernens entwickelt wurde. Während die KI nur eine Abweichung von 4,5 % zwischen Ist und Forecast aufwies, benötigte sie 50 % weniger Zeit als herkömmliche Methoden. Trotz ihrer Überlegenheit stieß die KI anfangs auf Widerstand, was die Notwendigkeit unterstreicht, den Mehrwert für den Nutzer klar zu kommunizieren.

Der Weg zur KI-Integration

Für Unternehmen, die KI in ihre Abläufe integrieren möchten, empfahl Schätz einen fünfstufigen Ansatz:

Flexibilität und ständige Veränderungsbereitschaft, kontinuierliches Lernen, Aufbau einer soliden Datenbasis, Optimierung der Prozesse und gezielte KI-Integration.

Für Microsoft steht vor allem die generative KI im Mittelpunkt ihrer aktuellen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten.

Unternehmen müssen auch in die Menschen investieren

Christian Schätz lieferte eine umfassende Perspektive auf die rasante Entwicklung und den Einfluss von KI in der modernen Geschäftswelt. Während die technischen Fortschritte im Hinblick auf Effizienzgewinnung beeindruckend sind, betonte er die Bedeutung von Kultur und Anwenderakzeptanz. Für Unternehmen bedeutet dies, sowohl in Technologie als auch in Menschen zu investieren, um das volle Potenzial von KI auszuschöpfen. Finanzführungskräfte und Unternehmen, die die Chancen erkennen und sich an die sich ständig ändernde Technologielandschaft anpassen, werden im kommenden Jahrzehnt an der Spitze stehen.

Außerdem zum Thema: ChatGPT & Co.: Grundlagen, Potenziale und Anforderungen von KI in Controlling und Finance

Zum WHU Campus for Controlling 2024

Der diesjährige WHU Campus for Controlling fand am 8. September 2023 auf dem Campus in Vallendar statt. Die Referenten beschäftigten sich mit der Frage, wie die digitale Transformation, neue Technologien und neue Managementansätze die Zukunft des Controllings auf unterschiedliche Weise gestalten. Zu der Veranstaltung kamen rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Der 18. WHU Campus for Controlling findet am 6. September 2024 auf dem WHU Campus in Vallendar statt.